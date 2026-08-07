Polícia divulga fotos dos suspeitos de matar colega de trabalho em Aracruz

A Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feira (7), as imagens de Wesley Luis Queiroz Lima, de 27 anos, e Alison Almeida Damasio, de 29, investigados pela morte de um funcionário terceirizado da Seatrium, na Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, os dois fugiram após o crime. Eles não foram encontrados nos endereços cadastrados e deixaram de comparecer aos respectivos locais de trabalho desde o crime.





Diante disso, a Polícia Civil pede a colaboração da população para localizar os investigados. "A identidade do denunciante será mantida em sigilo", destacou o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado Vicente Pellegrino Neto.