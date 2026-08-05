Suspeitos de executar homem por ordem de facção é presa em Aracruz

Dois homens, de 27 e 32 anos, foram presos suspeitos de envolvimento na morte de Fagner Santos Brito, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, eles são investigados por homicídio qualificado e foram presos na terça-feira (4) durante o cumprimento de mandados de prisão temporária.





O crime ocorreu em maio, no distrito de Barra do Riacho. O corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de decomposição. A perícia constatou que Fagner foi morta com diversos disparos de arma de fogo na região abdominal e nas costas. De acordo com as investigações, a execução teria sido ordenada por uma organização criminosa que atua na região.





Conforme a Polícia Civil, a vítima teria descumprido regras impostas pelo grupo criminoso, o que motivou a ordem para sua morte. A corporação afirma que a organização exerce forte controle sobre a comunidade por meio de intimidação, violência e tortura, principalmente contra pessoas suspeitas de colaborar com as forças de segurança.





O suspeito de 27 anos foi localizado em Vila do Riacho. Durante a abordagem, informou espontaneamente que mantinha uma pistola calibre .380 em uma mochila. A arma, municiada com 15 cartuchos, foi apreendida. Além do mandado de prisão temporária, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Contra ele também havia um mandado de prisão pelos crimes de sequestro e tortura.





O outro suspeito, de 32 anos, foi preso no bairro Morobá. Com ele, os policiais apreenderam um aparelho celular, que será periciado para auxiliar nas investigações. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional. Os nomes deles não fora divulgados.