Montador de galpão morre eletrocutado após viga tocar fio de alta tensão em Aracruz

Um trabalhador de 49 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma empresa de concretos no bairro Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (5). José Raimundo era morador de Linhares e atuava como montador de galpão por uma empresa terceirizada contratada para prestar serviços a uma empresa de concretos.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima caiu em um buraco de aproximadamente três metros de profundidade após sofrer a descarga elétrica.





Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, o irmão da vítima contou que José era uma pessoa trabalhadora e muito querida pela família. Segundo o familiar, momentos antes do acidente, o trabalhador enviou uma foto do serviço que realizava.





Ainda de acordo com o irmão, uma das vigas que aparece na imagem teria encostado em um fio de alta tensão, provocando a descarga elétrica. José chegou a ser socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.