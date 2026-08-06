Ideb 2025: avanço das notas marca ranking do ensino fundamental II no ES

As maiores notas do Espírito Santo nos anos finais do ensino fundamental cresceram em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) anterior. O ranking de 2025, divulgado nesta quarta-feira (5) pelo Ministério da Educação (MEC), reúne escolas estaduais e municipais que ampliaram seus índices e renovaram as primeiras posições da classificação estadual, com duas unidades empatadas na liderança, ambas com nota 7,3.





A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Darly Nerty Vervloet, em São Roque do Canaã, e a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Teófilo Paulino, em Domingos Martins, lideram o ranking regional com 7,3. Na sequência, aparecem a EEEFM Virginia Nova, em Rio Novo do Sul, com nota 7,2, e outras quatro unidades que alcançaram índice 7,1: a EEFFAB João Vicente Filho, em Brejetuba; a EEEFM Ilda Ferreira da Fonseca Martins, em São Gabriel da Palha; a EMEIEF São Judas Tadeu, em Marilândia; e a EEEFM Victorio Bravim, em Marechal Floriano.





Entre as 20 escolas mais bem colocadas, a maioria apresentou crescimento em relação ao Ideb anterior. A EMEIEF Darly Nerty Vervloet, por exemplo, passou de 5,7 para 7,3. A EEEFM Teófilo Paulino elevou sua nota de 6,1 para 7,3, enquanto a EEEFM Ilda Ferreira da Fonseca Martins avançou de 5,8 para 7,1. Outro destaque é a EMEF Vila de Jetibá, em Santa Maria de Jetibá, que saltou de 4,8 para 6,7.