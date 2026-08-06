Ideb 2025: avanço das notas marca ranking do ensino fundamental II no ES

As maiores notas do Espírito Santo nos anos finais do ensino fundamental cresceram em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) anterior. O ranking de 2025, divulgado nesta quarta-feira (5) pelo Ministério da Educação (MEC), reúne escolas estaduais e municipais que ampliaram seus índices e renovaram as primeiras posições da classificação estadual, com duas unidades empatadas na liderança, ambas com nota 7,3.
A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Darly Nerty Vervloet, em São Roque do Canaã, e a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Teófilo Paulino, em Domingos Martins, lideram o ranking regional com 7,3. Na sequência, aparecem a EEEFM Virginia Nova, em Rio Novo do Sul, com nota 7,2, e outras quatro unidades que alcançaram índice 7,1: a EEFFAB João Vicente Filho, em Brejetuba; a EEEFM Ilda Ferreira da Fonseca Martins, em São Gabriel da Palha; a EMEIEF São Judas Tadeu, em Marilândia; e a EEEFM Victorio Bravim, em Marechal Floriano.
Entre as 20 escolas mais bem colocadas, a maioria apresentou crescimento em relação ao Ideb anterior. A EMEIEF Darly Nerty Vervloet, por exemplo, passou de 5,7 para 7,3. A EEEFM Teófilo Paulino elevou sua nota de 6,1 para 7,3, enquanto a EEEFM Ilda Ferreira da Fonseca Martins avançou de 5,8 para 7,1. Outro destaque é a EMEF Vila de Jetibá, em Santa Maria de Jetibá, que saltou de 4,8 para 6,7.
O ranking também indica um equilíbrio entre as redes de ensino. Das 20 escolas com as maiores notas do Estado, 12 pertencem às redes municipais e oito à rede estadual. Diferentemente do ensino médio, em que o topo foi ocupado exclusivamente por escolas estaduais, e dos anos iniciais do ensino fundamental, em que predominam unidades municipais, os anos finais apresentam uma distribuição mais equilibrada entre as duas redes.
Também chama atenção a diversidade de municípios representados entre as melhores colocações. Domingos Martins emplacou três escolas entre as 20 primeiras, enquanto São Gabriel da Palha, Santa Teresa e Vitória aparecem com duas unidades cada. Além da Capital, a Grande Vitória também figura no ranking por meio de escolas da Serra.
Os anos finais do ensino fundamental compreendem as turmas do 6º ao 9º ano. Nessa etapa, o Ideb utiliza os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), aplicado aos estudantes do 9º ano, juntamente com os indicadores de fluxo escolar, como aprovação, reprovação e abandono.
Criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica brasileira. O índice varia de 0 a 10 e é calculado a partir da combinação de dois fatores: o desempenho dos estudantes nas provas de Língua Portuguesa e Matemática do Saeb e as taxas de aprovação das escolas.
Na prática, uma escola precisa apresentar bons resultados nas avaliações e, ao mesmo tempo, garantir que seus alunos avancem de ano sem elevados índices de repetência ou evasão para alcançar notas mais altas. O indicador é divulgado a cada dois anos e serve de referência para acompanhar a evolução da educação básica no país.
Leia mais sobre educação