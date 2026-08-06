Declaração da mãe de Virginia Fonseca sobre Vini Jr. movimenta a web

A empresária Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao comentar o relacionamento da influenciadora com o jogador Vinícius Júnior. Durante entrevista ao gshow, ela afirmou que apoia o namoro, mas confessou que, como mãe, se preocupa com o futuro da filha.





"Claro que me preocupo, se vai dar certo, se não vai, porque um filho, quando sofre, a mãe sofre dobrado", declarou durante as gravações da segunda temporada do reality Poderosas do Cerrado.





Apesar da preocupação, Margareth deixou claro que aprova o romance e afirmou que Virginia deve aproveitar o momento.





"Virginia está envolvida, está amando, tem mais é que viver esse amor", disse. Ela também contou que já conheceu a família do atacante do Real Madrid e fez elogios aos parentes do jogador. "A família dele é maravilhosa. Conheci a mãe, o pai e os irmãos."





A mãe da influenciadora explicou, no entanto, que ainda teve pouco contato com Vinícius Júnior por causa da rotina do atleta na Espanha. Segundo ela, a convivência é bem diferente da que teve com o ex-genro, o cantor Zé Felipe, que morava no Brasil durante o casamento com Virginia.





"Não tenho muito contato com o Vini, porque ele vive fora do país. Não existe aquele convívio que eu tinha com o Zé Felipe. Mas, nas vezes em que estivemos juntos, ele foi maravilhoso, um cara muito bacana", afirmou.

Margareth também negou qualquer desentendimento com o jogador e rebateu especulações que circulam nas redes sociais.





"Não tem nada disso que o povo fala", garantiu.





As declarações rapidamente repercutiram entre os internautas. Enquanto parte do público interpretou a fala como uma preocupação natural de mãe, outros enxergaram um possível carinho especial pelo ex-marido de Virginia.





"Ela gosta do Zé Felipe", comentou uma usuária. "Toda mãe tem esse pressentimento", escreveu outra. Também houve quem defendesse Margareth, destacando que a diferença na convivência se deve apenas ao fato de Vinícius Júnior morar fora do Brasil.