Ideb 2025: ranking das melhores escolas do ensino fundamental I no ES tem nova líder

O ranking das escolas com melhor desempenho nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) no Espírito Santo ganhou uma nova líder em 2025. Divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quarta-feira (5), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) colocou a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental em Tempo Integral (EMEIEFTI) Ângelo Bravin, de Marilândia, na primeira posição estadual, com nota 9,7.





Na edição anterior do indicador, divulgada em 2023, a liderança era da Escola Municipal Anedina Bretas Corrêa, de Mantenópolis. A mudança no topo do ranking foi acompanhada por uma distribuição das melhores notas entre escolas de diferentes regiões do Estado.





A segunda colocação ficou com a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Gustavo Ambrust, de Alto Rio Novo, que alcançou nota 9,1. Na sequência aparece a UMEF Professor Ernani Souza, de Vila Velha, com índice 9,0, seguida pela EMEIEF Josephir Boschetti, de São Roque do Canaã, com 8,9.





Também figuram entre as dez maiores notas as escolas de Viana, Alegre e Conceição do Castelo. Veja as 20 melhores colocações a seguir.