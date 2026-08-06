Arraiá em Linhares terá disputa entre 12 quadrilhas e R$ 19 mil em premiações

Quem disse que a temporada de arraiás acaba em julho? Em Linhares, o clima junino segue firme em agosto com a 5ª edição do Arraiá de Quadrilhas. Entre sexta-feira (7) e domingo (9), sempre a partir das 18h, a Praça 22 de Agosto, no Centro da cidade, recebe uma programação gratuita com concursos de quadrilhas, apresentações culturais, música ao vivo, comidas típicas e artesanato.





Durante os três dias de evento, grupos folclóricos de diferentes regiões prometem colorir o espaço com coreografias, figurinos e muita animação. Além das disputas de quadrilhas, o público poderá visitar o Galpão do Festival de Danças, conferir a tenda de artesanato e aproveitar as barracas de comidas típicas, em um ambiente preparado para reunir famílias e celebrar uma das tradições mais populares da cultura brasileira.