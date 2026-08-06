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Arraiá em agosto!

Arraiá em Linhares terá disputa entre 12 quadrilhas e R$ 19 mil em premiações

Com entrada gratuita, o evento reúne grupos de seis cidades capixabas em um concurso de quadrilhas
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 10:31

Matuta Moderna, grupo de quadrilha tradicional
Matuta Moderna, grupo de quadrilha tradicional Reprodução/Instagram@matutamodernaquadrilha

Quem disse que a temporada de arraiás acaba em julho? Em Linhares, o clima junino segue firme em agosto com a 5ª edição do Arraiá de Quadrilhas. Entre sexta-feira (7) e domingo (9), sempre a partir das 18h, a Praça 22 de Agosto, no Centro da cidade, recebe uma programação gratuita com concursos de quadrilhas, apresentações culturais, música ao vivo, comidas típicas e artesanato.


Durante os três dias de evento, grupos folclóricos de diferentes regiões prometem colorir o espaço com coreografias, figurinos e muita animação. Além das disputas de quadrilhas, o público poderá visitar o Galpão do Festival de Danças, conferir a tenda de artesanato e aproveitar as barracas de comidas típicas, em um ambiente preparado para reunir famílias e celebrar uma das tradições mais populares da cultura brasileira.

Concurso de quadrilha

No total, 12 grupos de quadrilha se inscreveram para disputar o concurso. Há representantes de Linhares, Vitória, Cariacica, Serra, Mantenópolis e Sooretama. As equipes irão concorrer a R$ 19 mil em premiações e troféus, sendo que o primeiro colocado receberá R$ 8 mil, o segundo R$ 5 mil e o terceiro R$ 3 mil. Além disso, haverá um prêmio de R$ 3 mil para a quadrilha mais tradicional de Linhares. 


Grupos participantes


Arraiá da Esperança - Linhares

Unidos pela Nova Betânia - Linhares

Abra Show - Cariacica

Arraiá do Zad - Linhares

Matuta Moderna - Mantenópolis

Família Buscapé - Serra

Estrela Cadente - Vitória

Flor de Lis - Vitória

Pula Fogueira - Linhares

Raiz do Sertão - Linhares

Nós Inverga, Mas Não Quebra - Sooretama

Império Junino - Vitória 

Confira abaixo a programação completa

Sexta-feira (7)


18h: Apresentação de dança do Serviço de Convivência para Idosos do CRAS de Bebedouro;

19h30: Apresentações de dança de projetos esportivos com temática junina;
20h:  Show com o Trio Arrocha o Nó


Sábado (8)

1º dia do Concurso de Quadrilhas


17h: Arraiá da Esperança (Linhares)
18h: Unidos pela Nova Betânia (Linhares)
19h: Raiz do Sertão (Linhares)
20h: Pula Fogueira (Linhares)
21h: Nós Inverga, Mas Não Quebra (Sooretama)


Domingo (9) 

2º dia do Concurso de Quadrilhas


15h: Arraiá do Zad (Linhares)
16h: Família Buscapé (Serra)
17h: Flor de Lis (Vitória)
18h: Abra Show (Cariacica)
19h: Matuta Moderna (Mantenópolis)
20h: Estrela Cadente (Vitória)
21h: Império Junino (Vitória)

Serviço

5° Arraiá de Quadrilhas de Linhares

Local: Praça 22 de Agosto, R. Conceição, s/n - Centro, Linhares 

Data: de 7 a 9 de agosto

Horário: a partir das 18h, na sexta-feira (07), no sábado (08), às 17h, e no domingo (09), às 15h

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