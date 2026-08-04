Aniversário de Linhares terá shows gratuitos com Pedro Sampaio, Tony Salles e João Neto & Frederico

Pedro Sampaio, Tony Salles, Panda, João Neto & Frederico e Alemão do Forró estão entre as atrações confirmadas da ExpoLinhares 2026, que promete movimentar o norte do Espírito Santo com três dias de música, rodeio, gastronomia, parque de diversões e atividades culturais. Com entrada gratuita, a programação acontece entre os dias 21 e 23 de agosto, no Parque de Exposições de Linhares.





Realizada em comemoração aos 226 anos de emancipação de Linhares, celebrados em 22 de agosto, a ExpoLinhares reúne artistas nacionais e regionais em uma programação voltada para toda a família.





A abertura, na sexta-feira (21), terá shows de Felipe Fantin, Tony Salles e Panda. No sábado (22), data do aniversário da cidade, o público poderá acompanhar as apresentações de Pedro Sampaio e Zé Elias. Já o encerramento, no domingo (23), ficará por conta de Alemão do Forró e da dupla João Neto & Frederico.





Além dos shows, a ExpoLinhares contará com apresentações de artistas locais, competições de rodeio, parque de diversões e uma área de gastronomia, reforçando a tradição da festa como uma das principais celebrações do calendário do município.