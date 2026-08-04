Aniversário de Linhares terá shows gratuitos com Pedro Sampaio, Tony Salles e João Neto & Frederico

Pedro Sampaio, Tony Salles, Panda, João Neto & Frederico e Alemão do Forró estão entre as atrações confirmadas da ExpoLinhares 2026, que promete movimentar o norte do Espírito Santo com três dias de música, rodeio, gastronomia, parque de diversões e atividades culturais. Com entrada gratuita, a programação acontece entre os dias 21 e 23 de agosto, no Parque de Exposições de Linhares.
Realizada em comemoração aos 226 anos de emancipação de Linhares, celebrados em 22 de agosto, a ExpoLinhares reúne artistas nacionais e regionais em uma programação voltada para toda a família.
A abertura, na sexta-feira (21), terá shows de Felipe Fantin, Tony Salles e Panda. No sábado (22), data do aniversário da cidade, o público poderá acompanhar as apresentações de Pedro Sampaio e Zé Elias. Já o encerramento, no domingo (23), ficará por conta de Alemão do Forró e da dupla João Neto & Frederico.
Além dos shows, a ExpoLinhares contará com apresentações de artistas locais, competições de rodeio, parque de diversões e uma área de gastronomia, reforçando a tradição da festa como uma das principais celebrações do calendário do município.
A abertura do rodeio acontece na sexta-feira (21), às 19h, já no sábado (22), começa às 19h30 e a final que ocorre no domingo (23), às 18h30.
Sexta- feira (21):
19h às 20h40 – Abertura Rodeio
19h30: Retrock convida Christiano Sfalsim
20h45: Filipe Fantin
22h15: Tony Salles
00:15: Panda
Sábado (22):
17h: STM convida Thi
18h30: Diego Vieira & Priscila
19h30 às 21h: Rodeio
19h40 – Sambolada e convidados
21h – Neonzero27 convida Xarmell de Salvador
22h- Serestão do Zé
00:00 – Pedro Sampaio
Domingo (22):
16h – Samba Mais
18h – Laura Viana na Sofrência e convidadas
18h30 às 20h – Final do Rodeio
20h: Alemão do Forró
22h: João Neto & Frederico
ExpoLinhares 2026
Data: do dia 21 até 23 de agosto
Local: Parque de Exposições de Linhares
Entrada gratuita