AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Flávio Dino autoriza novo inquérito da PF para investigar Lulinha
Investigação

Flávio Dino autoriza novo inquérito da PF para investigar Lulinha

Ministro do STF aceitou o pedido da Polícia Federal para apurar a suposta atuação de um grupo de pessoas que teria negócios ilícitos com órgãos do governo federal

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 18:57

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 ago 2026 às 18:57

BRASÍLIA - O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (4) a abertura de investigação contra o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Ele é filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dino aceitou o pedido da Polícia Federal (PF) para apurar a suposta atuação de um grupo de pessoas que teria negócios ilícitos com órgãos do governo federal. Os detalhes da investigação estão em segredo de Justiça e não foram divulgados.

Lulinha, Fábio Luis Lula da Silva, ( filho do presidente Lula
Três inquéritos foram abertos contra Lulinha na Polícia Federal Paulo Giandalia/Estadão Conteúdo

O ministro também decidiu pela abertura de um inquérito para apurar o vazamento de informações sigilosas sobre as investigações. A medida atendeu ao pedido feito pela defesa de Lulinha. 

Com a decisão de Dino, já foram abertos três inquéritos contra Lulinha na PF.

O primeiro trata de apuração por suposto tráfico de influência que teria ocorrido no Ministério da Saúde.

O caso envolve uma empresa que opera no ramo de cannabis medicinal que teria interesse em fechar contratos com a pasta. A empresa interessada era ligada ao empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A investigação não tem relação com os descontos ilegais de benefícios.

O segundo inquérito apura supostas ilegalidades na Dataprev, estatal que centraliza os dados de aposentadorias.

Defesa

Em nota, os advogados Guilherme Suguimori e Marco Aurélio de Carvalho afirmaram que receberam a notícia da abertura do novo inquérito com "absoluta serenidade". Os defensores acrescentaram que terão a oportunidade de esclarecer qualquer dúvida sobre a atividades pessoais e profissionais de Lulinha.

"Ele comprovará, ao final, que não tem relação direta ou indireta com qualquer tipo de irregularidade, assim como fez no inquérito das fraudes do INSS, em relação ao qual esperamos um já tardio arquivamento", afirmou a defesa.

Os advogados afirmaram ainda que solicitaram "providências enérgicas" contra "vazamentos reiterados, seletivos e criminosos".

"Temos denunciado a instrumentalização de setores da Polícia Federal a serviço de interesses políticos e eleitorais, em prejuízo da imparcialidade e legalidade que deveriam reger procedimentos criminais", completaram.

Veja Também 

Lulinha, Fábio Luis Lula da Silva, ( filho do presidente Lula

Flávio Dino autoriza novo inquérito da PF para investigar Lulinha

Imagem de destaque

5 dicas para montar uma rotina de estudos equilibrada para o Enem

Imagem de destaque

CNJ acaba com aposentadoria compulsória como punição máxima para juiz

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Flavio Dino STF Política Polícia Federal Luiz Inácio Lula da Silva Lula INSS
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente suspeito de ataques em Vitória é apreendido em carro de app
O veículo perseguido sofreu um acidente e pegou fogo durante a ocorrência.
Perseguição termina com carro em chamas e suspeito de furtar fios preso no ES
Imagem de destaque
Síndrome do Intestino Irritável: entenda como as emoções podem desencadear os sintomas 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados