BK, L7NNON e Alee são confirmados em festival de rap no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

O Boom Rap Festival começou a revelar as primeiras atrações da edição que acontece no dia 12 de dezembro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Entre os nomes já confirmados estão L7NNON (L7), BK e Alee, três dos principais representantes da cena atual do rap e do trap nacional.
O line-up reúne artistas de diferentes gerações e estilos. Alee é um dos principais nomes da nova geração do trap brasileiro, enquanto L7NNON chega embalado por milhões de reproduções nas plataformas digitais e por sucessos que consolidaram sua carreira. Já BK leva ao festival um repertório marcado por clássicos que o transformaram em uma das maiores referências do rap nacional.
A organização informou que novas atrações serão anunciadas nas próximas semanas, ampliando a programação do evento. Já as informações sobre a venda de ingressos, setores e pontos de venda serão divulgadas em breve nos canais oficiais do Boom Rap Festival.
Além disso, o festival traz MC Noventa, embaixador e porta-voz do evento. "O Boom Rap Festival não é só mais um evento, é um movimento. Trazer essa energia pro Kleber Andrade com um time desse peso prova a força que a nossa cena tem. Pode esperar que dia 12 de dezembro o Espírito Santo vai tremer" diz MC Noventa.
Boom Rap Festival
Data: 12 de dezembro
Local: Estádio Kleber Andrade - Cariacica
Line-up: BK’, L7NNON, Alee e MC Noventa