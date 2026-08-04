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Festival de rap

BK, L7NNON e Alee são confirmados em festival de rap no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

Boom Rap Festival promete movimentar Cariacica, trazendo artistas de relevância nacional
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 10:17

Rapper L7NNON
O rapper L7NNON Reprodução/Instagram/@l7nnon/@asfotosdejoao

O Boom Rap Festival começou a revelar as primeiras atrações da edição que acontece no dia 12 de dezembro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Entre os nomes já confirmados estão L7NNON (L7), BK e Alee, três dos principais representantes da cena atual do rap e do trap nacional.


O line-up reúne artistas de diferentes gerações e estilos. Alee é um dos principais nomes da nova geração do trap brasileiro, enquanto L7NNON chega embalado por milhões de reproduções nas plataformas digitais e por sucessos que consolidaram sua carreira. Já BK leva ao festival um repertório marcado por clássicos que o transformaram em uma das maiores referências do rap nacional.


A organização informou que novas atrações serão anunciadas nas próximas semanas, ampliando a programação do evento. Já as informações sobre a venda de ingressos, setores e pontos de venda serão divulgadas em breve nos canais oficiais do Boom Rap Festival.

Rapper Alee
Rapper Alee @brunogordilho

Além disso, o festival traz MC Noventa, embaixador e porta-voz do evento. "O Boom Rap Festival não é só mais um evento, é um movimento. Trazer essa energia pro Kleber Andrade com um time desse peso prova a força que a nossa cena tem. Pode esperar que dia 12 de dezembro o Espírito Santo vai tremer" diz MC Noventa.

Serviço

Boom Rap Festival

Data: 12 de dezembro

Local: Estádio Kleber Andrade - Cariacica

Line-up: BK’, L7NNON, Alee e MC Noventa

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