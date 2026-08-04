BK, L7NNON e Alee são confirmados em festival de rap no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

O Boom Rap Festival começou a revelar as primeiras atrações da edição que acontece no dia 12 de dezembro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Entre os nomes já confirmados estão L7NNON (L7), BK e Alee, três dos principais representantes da cena atual do rap e do trap nacional.





O line-up reúne artistas de diferentes gerações e estilos. Alee é um dos principais nomes da nova geração do trap brasileiro, enquanto L7NNON chega embalado por milhões de reproduções nas plataformas digitais e por sucessos que consolidaram sua carreira. Já BK leva ao festival um repertório marcado por clássicos que o transformaram em uma das maiores referências do rap nacional.





A organização informou que novas atrações serão anunciadas nas próximas semanas, ampliando a programação do evento. Já as informações sobre a venda de ingressos, setores e pontos de venda serão divulgadas em breve nos canais oficiais do Boom Rap Festival.