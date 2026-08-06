AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em Baixo Guandu

Motorista de ônibus com 33 universitários morre após bater em caminhão na BR 259

Veículo da Prefeitura de Resplendor (MG) transportava estudantes quando atingiu a traseira de uma carreta em Baixo Guandu (ES); passageiros tiveram ferimentos leves

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 10:06

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

06 ago 2026 às 10:06
Com o impacto da batida, o ônibus saiu da pista e capotou em um barranco às margens da rodovia. A carga de café ficou espalhada pela pista.
Ônibus capotou e caiu em um barranco após acidente na BR 259, em Baixo Guandu
 PRF|ES

Um motorista de ônibus que transportava 33 universitários morreu após bater na traseira de um caminhão na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, Maurício José Fernandes Lopes, de 66 anos, conduzia um ônibus da Prefeitura de Resplendor (MG) e seguia em direção ao município mineiro quando o acidente aconteceu. Ele ficou preso às ferragens e morreu no local. Os demais passageiros tiveram apenas ferimentos leves.


O motorista do caminhão contou à PM que havia carregado uma carga de café em Aimorés (MG) e seguia viagem pela rodovia. Ao chegar próximo à rotatória de Mascarenhas, ele reduziu a velocidade para dar passagem a outro caminhão que saía de um posto de combustíveis e entrava na pista. Nesse momento, o ônibus atingiu a traseira do veículo.


Com o impacto da batida, o ônibus saiu da pista e capotou em um barranco às margens da rodovia. A carga de café ficou espalhada pela pista. Todos os universitários foram socorridos e receberam atendimento no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento do motorista do ônibus. O caminhoneiro não ficou ferido.


Em nota, a Prefeitura de Resplendor informou que está prestando suporte aos estudantes e familiares envolvidos no acidente, e que acompanha as investigações sobre as circunstâncias da colisão. Segundo a administração, o ônibus fazia parte da frota municipal e havia sido cedido à Associação dos Estudantes por meio de um acordo de cooperação. A administração municipal afirmou ainda


As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. 

Com o impacto da batida, o ônibus saiu da pista e capotou em um barranco às margens da rodovia. A carga de café ficou espalhada pela pista.
Caminhão foi aingido na traseira pelo ônibus a BR 259, em Baixo Guandu PRF|ES

Veja Também 

Acidente aconteceu na altura do km 94 da BR 259, na noite de quinta-feira (30)

Motociclista e garupa morrem em acidente com carro na BR 259 em Baixo Guandu

Elmiro Roberto, de 59 anos, realizava o corte de uma rocha utilizando fio diamantado quando uma parte do bloco se desprendeu e caiu sobre ele

Trabalhador morre após ser atingido por bloco de rocha em Baixo Guandu

Colisão frontal entre dois carros resultou em três vítimas.

Acidente na BR 259 deixa três pessoas feridas em Baixo Guandu

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Região Noroeste do ES Acidente BR 259 Baixo Guandu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Avião arremete durante tentativa de pouso no aeroporto de Vitória
Avião arremete no Aeroporto Vitória, vídeo viraliza e piloto elogia imagens
Sede da Secretaria de Estado da Educação (Sedu)
Sedu do ES abre seleção para contratar cuidadores temporários
Imagem de destaque
Os três destaques do plano de governo de Ricardo Ferraço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados