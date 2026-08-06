Motorista de ônibus com 33 universitários morre após bater em caminhão na BR 259

Um motorista de ônibus que transportava 33 universitários morreu após bater na traseira de um caminhão na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, Maurício José Fernandes Lopes, de 66 anos, conduzia um ônibus da Prefeitura de Resplendor (MG) e seguia em direção ao município mineiro quando o acidente aconteceu. Ele ficou preso às ferragens e morreu no local. Os demais passageiros tiveram apenas ferimentos leves.





O motorista do caminhão contou à PM que havia carregado uma carga de café em Aimorés (MG) e seguia viagem pela rodovia. Ao chegar próximo à rotatória de Mascarenhas, ele reduziu a velocidade para dar passagem a outro caminhão que saía de um posto de combustíveis e entrava na pista. Nesse momento, o ônibus atingiu a traseira do veículo.





Com o impacto da batida, o ônibus saiu da pista e capotou em um barranco às margens da rodovia. A carga de café ficou espalhada pela pista. Todos os universitários foram socorridos e receberam atendimento no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento do motorista do ônibus. O caminhoneiro não ficou ferido.





Em nota, a Prefeitura de Resplendor informou que está prestando suporte aos estudantes e familiares envolvidos no acidente, e que acompanha as investigações sobre as circunstâncias da colisão. Segundo a administração, o ônibus fazia parte da frota municipal e havia sido cedido à Associação dos Estudantes por meio de um acordo de cooperação. A administração municipal afirmou ainda





As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.