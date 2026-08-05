Cidades do ES recebem alerta amarelo de vendaval; veja quais são

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de vendaval para 34 cidades do Espírito Santo. O aviso de perigo potencial começou às 9h
desta quarta-feira (5) e segue válido até as 23h59, com previsão de ventos entre 40 e 60 km/h. Confira os municípios afetados:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibitirama
- Iconha
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
O Inmet também emitiu um segundo alerta de vendaval previsto para quinta-feira (6), válido durante todo o dia para boa parte do Espírito Santo. Apenas as cidades de Água Doce do Norte, Mucurici e Ponto Belo ficaram de fora do aviso.
Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a intensificação dos ventos na Região Sudeste está associada à formação de uma nova frente fria acompanhada por um forte ciclone extratropical, além do avanço de outra frente fria previsto para o próximo domingo (9).