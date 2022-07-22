O terreno onde funciona o Ilha Shows, na Praia do Canto , em Vitória, deve dar lugar a um condomínio de luxo. Atualmente, o local é alugado para a casa de eventos Privilège Vitória. A obra será realizada pela TMA Construtora e ainda está em fase de aprovação na prefeitura da Capital

O empreendimento consiste em 16 casas, de 400m² até 458m², com valores a partir de R$ 7,5 milhões. As obras estão previstas para começar no segundo semestre de 2023 e serem entregues até o fim de 2025.

Todas as casas vão ter vistas para a Praia de Camburi , com três pavimentos, sendo o último uma parte de lazer privativo.

Casa de shows deve dar lugar a condomínio de luxo na Ponta Formosa em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Com uma portaria principal, que será independente do condomínio, as casas serão de alto padrão de acabamento, e cada residência terá um elevador privativo e três vagas de garagem.

“O terreno não é de marinha, é particular. Não há nenhum problema no meio ambiente, faremos apenas um empreendimento exatamente onde hoje é a casa de shows”, explicou o diretor comercial da construtora, Minzer Tuma.

Your browser does not support the audio element. Condomínio de luxo será construído na área do Ilha Shows em Vitória

Ainda segundo Minzer, o projeto está sendo desenvolvido de acordo o PDM (Plano Diretor Municipal) de Vitória, seguindo todas as diretrizes, não havendo desmatamento da região.

“É um terreno particular, como qualquer outro de Vitória, onde fizemos a incorporação com os proprietários do espaço. A construtora vai seguir as leis ambientais e todas as regras da legislação do município de Vitória”, disse.

Como será o condomínio de luxo construído na área do Ilha Acústico Crédito: TMA Construtora

Segundo a empresa, o projeto já foi levado para a prefeitura. Já a administração, por sua vez, esclareceu que a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) vai analisar o empreendimento para avaliar seu impacto e suas condições de implantação no local.

A assessoria de imprensa do Privilège Vitória informou que os empresários responsáveis pela casa de eventos já estão cientes do empreendimento, mas preferem não falar a respeito. Disse ainda que, por enquanto, a casa funciona normalmente.

Já a assessoria de imprensa do Ilha Shows informou, por nota, que o produtor cultural Kaedy Azevedo, proprietário do espaço e gerente do empreendimento há 16 anos, desconhece, de forma oficial, a construção condomínio no local, sendo informado a respeito apenas pelas matérias publicadas na imprensa.