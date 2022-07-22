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Condomínio de luxo será construído na área do Ilha Shows em Vitória

Empreendimento terá 16 casas, com valores a partir de R$ 7,5 milhões. As obras, cujo projeto está em fase de aprovação na prefeitura, devem começar no segundo semestre de 2023
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

22 jul 2022 às 12:18

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 12:18

O terreno onde funciona o Ilha Shows, na Praia do Canto, em Vitória, deve dar lugar a um condomínio de luxo. Atualmente, o local é alugado para a casa de eventos Privilège Vitória. A obra será realizada pela TMA Construtora e ainda está em fase de aprovação na prefeitura da Capital
O empreendimento consiste em 16 casas, de 400m² até 458m², com valores a partir de R$ 7,5 milhões. As obras estão previstas para começar no segundo semestre de 2023 e serem entregues até o fim de 2025.
Todas as casas vão ter vistas para a Praia de Camburi, com três pavimentos, sendo o último uma parte de lazer privativo.
Antiga casa de shows dará lugar a condomínio na Ponta Formosa em Vitória
Casa de shows deve dar lugar a condomínio de luxo na Ponta Formosa em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Com uma portaria principal, que será independente do condomínio, as casas serão de alto padrão de acabamento, e cada residência terá um elevador privativo e três vagas de garagem.
“O terreno não é de marinha, é particular. Não há nenhum problema no meio ambiente, faremos apenas um empreendimento exatamente onde hoje é a casa de shows”, explicou o diretor comercial da construtora, Minzer Tuma.
Condomínio de luxo será construído na área do Ilha Shows em Vitória
Ainda segundo Minzer, o projeto está sendo desenvolvido de acordo o PDM (Plano Diretor Municipal) de Vitória, seguindo todas as diretrizes, não havendo desmatamento da região.
“É um terreno particular, como qualquer outro de Vitória, onde fizemos a incorporação com os proprietários do espaço. A construtora vai seguir as leis ambientais e todas as regras da legislação do município de Vitória”, disse.
Condomínio de luxo pode ser construído na área do Ilha Acústico
Como será o condomínio de luxo construído na área do Ilha Acústico Crédito: TMA Construtora
Segundo a empresa, o projeto já foi levado para a prefeitura. Já a administração, por sua vez, esclareceu que a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) vai analisar o empreendimento para avaliar seu impacto e suas condições de implantação no local.
A assessoria de imprensa do Privilège Vitória informou que os empresários responsáveis pela casa de eventos já estão cientes do empreendimento, mas preferem não falar a respeito. Disse ainda que, por enquanto, a casa funciona normalmente.
Já a assessoria de imprensa do Ilha Shows informou, por nota, que o produtor cultural Kaedy Azevedo, proprietário do espaço e gerente do empreendimento há 16 anos, desconhece, de forma oficial, a construção condomínio no local, sendo informado a respeito apenas pelas matérias publicadas na imprensa. 
"O mesmo destaca que está em busca da veracidade dos fatos e que providências cabíveis já estão sendo tomadas. Kaedy Azevedo informa ainda que todos os shows agendados no local estão confirmados", disse a nota. A assessoria acrescenta que, assim que tiver um posicionamento oficial dos fatos, vai se manifestar novamente.

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