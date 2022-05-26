Mata da Praia recebe novo empreendimento para perfil investidor

Na Capital há uma escassez de imóveis para locação e foi de olho nesse cenário que o Alameda25 se desenvolveu Crédito: Empar Incorporadora/Divulgação

Quem deseja investir seu dinheiro e está em busca de uma opção segura e com boas perspectivas de retorno, uma opção é ficar de olho no setor imobiliário. Isso porque o mercado de imóveis é, historicamente, um dos investimentos mais seguros e a possibilidade de valorização dos empreendimentos na Capital capixaba tem sido cada vez maior.

Apenas em 2022, Vitória registrou uma variação acumulada de 24,09% na valorização dos imóveis, sendo o quinto metro quadrado mais valorizado do país no ranking geral, com média de R$ 9.140, segundo dados do Índice FipeZap, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

O cenário fica ainda mais interessante para investidores, porque, de acordo com a diretora da Empar Incorporadora, Camila Menezes, na Capital também há uma escassez de imóveis para locação, então a demanda por apartamentos compactos de um ou dois quartos tem sido grande.

Principalmente, na Mata da Praia, que está entre os bairros mais valorizados de Vitória, registrando uma variação de 22,3% nos últimos 12 meses. Além disso, a região tem uma infraestrutura comercial completa e também se destaca pelo potencial de expansão devido à proximidade ao Aeroporto de Vitória.

“Historicamente, o setor imobiliário é aquele que tem a melhor valorização devido à correção natural do valor do imóvel. Na Mata da Praia, existe uma escassez de terrenos, o que eleva o preço dos empreendimentos. A região é uma das mais nobres de Vitória e, com o anúncio das obras de expansão do Aeroporto, o endereço se torna o ponto número um de investimento na carteira de um investidor”, destaca Camila.

Unindo modernidade, praticidade e sustentabilidade, o empreendimento fica a poucas quadras da orla de Camburi Crédito: Empar Incorporadora/Divulgação

O presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) e gestor de vendas da Empar Incorporadora, Eduardo Fontes, afirma que mesmo com a expectativa inflacionária, o mercado imobiliário continua passando por uma grande valorização. Nesse momento, ele afirma que muitas pessoas têm comprado imóveis para se proteger de períodos de incerteza.

Foi de olho nesse cenário que a Empar desenvolveu o Alameda25. Unindo modernidade, praticidade e sustentabilidade, o empreendimento fica a poucas quadras da orla de Camburi. São 62 apartamentos, divididos em lofts e unidades de um e dois quartos, ou seja, com boas opções tanto para morar, quanto para investir.

“É uma tipologia que está em alta e os índices de investidores que compram esse tipo de empreendimento é predominante. O mercado de aluguel para unidades de um quarto não é tão extenso, o que gera uma boa demanda para compra e futura locação”, explica Eduardo Fontes.

O Alameda25 oferece lazer completo em uma área de 580 metros quadrados Crédito: Empar Incorporadora/Divulgação

Além disso, o Alameda25 oferece lazer completo em uma área de 580 metros quadrados, incluindo piscina com deque molhado e solarium, brinquedoteca, salão de festas, lounge, fitness, gourmet, churrasqueira, coworking, espaço pet, horta e delivery.

“Queríamos trazer para esse empreendimento tudo o que há de mais moderno sem perder as características da região. Isso porque quem mora na Mata da Praia há algum tempo tem muito apego pelo bairro, mas o endereço também se mistura com as características de uma metrópole em expansão. Então, investimos na comodidade dos moradores dentro da exclusividade de uma torre única”, destaca Camila Menezes.

Ou seja, o mercado imobiliário permanece sendo uma opção muito atrativa para investidores e agora com um novo empreendimento em uma das regiões mais valorizadas da Capital e diante da escassez de novos terrenos na região e dos futuros investimentos próximo ao aeroporto, o Alameda25 torna-se uma grande oportunidade de negócio.

“É um empreendimento de alto padrão com localização privilegiada, e fachada imponente. Além de estar em uma região muito arborizada cercada por casas. Acredito que todos os itens inovadores e os diferenciais do Alameda25 colaboraram para o atual sucesso de vendas, mesmo com um mês de lançamento”, finaliza Eduardo Fontes.

ALAMEDA25

São 62 apartamentos, divididos em lofts e unidades de um e dois quartos, ou seja, com boas opções tanto para morar, quanto para investir Crédito: Empar Incorporadora/Divulgação