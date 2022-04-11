Barro Vermelho é a aposta do mercado imobiliário em Vitória

Segundo um levantamento da Organização das Nações Unidas (ONU), o bairro está entre as 100 regiões do país com o maior IDH Crédito: Empar Incorporadora

Quem está pensando em investir em um apartamento próprio, a dica é ficar de olho na proximidade dos pontos comerciais e na mobilidade urbana da região. Isso porque esses fatores são bons indicativos do potencial de valorização e do ciclo imobiliário. Em 2021, de acordo com dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Vitória é a capital em que os imóveis mais valorizaram. Na cidade, o bairro Barro Vermelho é um dos endereços mais cobiçados.

De acordo com a diretora da Empar Incorporadora, Camila Menezes, a aposta para a região é alta, já que o bairro ainda está acessível e deve receber novos empreendimentos nos próximos meses, o que causa uma valorização natural. Um desses lançamentos é o Golden Barro Vermelho, idealizado para atender famílias que buscam facilidades em um endereço desejado da Capital.

"Quando pensamos no desenvolvimento de um empreendimento, o primeiro passo é pensar na localização e Barro Vermelho sempre foi um bairro consolidado. Hoje, nossa expectativa é de que a valorização fique ainda maior, principalmente pela localização estratégica próximo à Praia do Canto, Reta da Penha, Enseada do Suá, Camburi, Mata da Praia e outros endereços populares" Camila Menezes - Diretora da Empar Incorporadora

Segundo um levantamento da Organização das Nações Unidas (ONU), o bairro está entre as 100 regiões do país com o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), batendo de frente com países como Noruega ou Suíça. Além disso, a beleza urbana tem tornado o local a bola da vez do mercado imobiliário e aumentado o número de lançamentos cada vez mais modernos.

O Golden Barro Vermelho, por exemplo, terá 14 pavimentos com 66 apartamentos de três quartos com suíte, incluindo uma área de lazer completa com quadra recreativa, alameda teen, playground, solarium, piscinas adulto e infantil, espaço grill, espaço gourmet, salão de festas, lounge, churrasqueira, academia, brinquedoteca e espaço pet.

“Vamos oferecer três tipos de plantas com ambientes integrados e 2m² de área de circulação. Isso porque nossa intenção é criar ambientes confortáveis para garantir a funcionalidade do empreendimento. No apartamento decorado, por exemplo, muitas pessoas ficaram impressionadas com a integração das plantas de 100m², que contam com soluções modernas e acabamentos em mármore ou granito claro”, detalha Camila Menezes.

O Golden Barro Vermelho, por exemplo, terá 14 pavimentos com 66 apartamentos de três quartos com suíte Crédito: Empar Incorporadora

O empreendimento será entregue em maio de 2023. Quem ficou interessado pode aproveitar as condições especiais de pagamento com financiamento direto em até 70 meses, além de ter a opção pelo financiamento bancário tradicional. As unidades estão sendo comercializadas a partir de R$ 863 mil.

GOLDEN BARRO VERMELHO

Localização: Rua Dr João Carlos de Souza, 207, Barro Vermelho

Rua Dr João Carlos de Souza, 207, Barro Vermelho Número de pavimentos: 14



14 Quantidade de apartamentos: 66 unidades, com três quartos e suíte



66 unidades, com três quartos e suíte Área de lazer: 1.214m² quadrados com piscina adulto e infantil com solarium, playground, quadra recreativa, alameda teen, espaço grill, espaço gourmet, salão de festas, lounge, churrasqueira, academia, brinquedoteca, espaço pet. Lazer completo entregue mobiliado e decorado com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.



1.214m² quadrados com piscina adulto e infantil com solarium, playground, quadra recreativa, alameda teen, espaço grill, espaço gourmet, salão de festas, lounge, churrasqueira, academia, brinquedoteca, espaço pet. Lazer completo entregue mobiliado e decorado com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Vendas: (27) 3134.6820

