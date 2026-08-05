Frente fria avança e ventos de até 70 km/h devem atingir o ES no fim de semana

O Espírito Santo pode registrar rajadas de vento de até 70 km/h entre sexta-feira (7) e domingo (9). A previsão é do Climatempo, que alerta para um novo episódio de ventania no Sudeste provocado pela atuação de frentes frias associadas à formação de um forte ciclone extratropical no Sul do país.





Embora o ciclone comece a se formar nesta quinta-feira (6), entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, ele deve permanecer sobre o oceano, sem impactos diretos sobre a região Sul. O fenômeno favorece o avanço de frentes frias e intensifica a circulação dos ventos no Sudeste. Segundo a Climatempo, o sistema ainda poderá passar por um processo de intensificação rápida, conhecido como "ciclone bomba".





Na sexta-feira, considerado o dia de maior risco de ventos fortes na região Sudeste, as rajadas devem variar entre 51 e 70 km/h na Grande Vitória e na região centro-sul capixaba. Nesse período, uma frente fria estará passando por São Paulo e se aproximando do Rio de Janeiro.