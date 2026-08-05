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Previsão

Frente fria avança e ventos de até 70 km/h devem atingir o ES no fim de semana

Climatempo prevê rajadas entre 50 e 70 km/h em todas as regiões do Estado entre sexta-feira (7) e domingo (9)

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 16:08

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

05 ago 2026 às 16:08
Frente fria avança e ventos de até 70 km/h devem atingir o ES no fim de semana
Previsão de rajadas de ventos para sexta-feira (7)
 Reprodução | Climatempo

O Espírito Santo pode registrar rajadas de vento de até 70 km/h entre sexta-feira (7) e domingo (9). A previsão é do Climatempo, que alerta para um novo episódio de ventania no Sudeste provocado pela atuação de frentes frias associadas à formação de um forte ciclone extratropical no Sul do país.


Embora o ciclone comece a se formar nesta quinta-feira (6), entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, ele deve permanecer sobre o oceano, sem impactos diretos sobre a região Sul. O fenômeno favorece o avanço de frentes frias e intensifica a circulação dos ventos no Sudeste. Segundo a Climatempo, o sistema ainda poderá passar por um processo de intensificação rápida, conhecido como "ciclone bomba".


Na sexta-feira, considerado o dia de maior risco de ventos fortes na região Sudeste, as rajadas devem variar entre 51 e 70 km/h na Grande Vitória e na região centro-sul capixaba. Nesse período, uma frente fria estará passando por São Paulo e se aproximando do Rio de Janeiro.

Rajadas em todo o ES

No sábado (8), com a frente fria se afastando pelo oceano entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, o risco de ventania diminui em parte do Sudeste. No território capixaba, porém, as rajadas entre 50 e 70 km/h poderão atingir todas as regiões do Estado.


Segundo a Climatempo, os ventos previstos para o sábado soprarão de nordeste e serão reforçados por um sistema de alta pressão atmosférica. No domingo (9), uma nova frente fria chegará a São Paulo. No Espírito Santo, entretanto, as rajadas entre 50 e 70 km/h devem continuar em todas as regiões, influenciadas principalmente pelo sistema de alta pressão, e não diretamente por essa segunda frente fria.


O Climatempo afirmou ainda que, no Sudeste, de forma geral, a ventania será favorecida pela combinação do ar quente que predomina sobre a região com o ar frio trazido pelas frentes, além das diferenças de pressão atmosférica. 

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