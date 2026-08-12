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Solidariedade

Pais doam 26 mil fraldas a hospital no ES após cirurgia do filho

Miguel, hoje com quase dois anos, nasceu com uma cardiopatia, uma alteração no coração descoberta ainda durante a gestação

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 16:59

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

12 ago 2026 às 16:59

Os pais de um bebê de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, decidiram transformar a gratidão pela recuperação do filho em solidariedade. Eles mobilizaram amigos e moradores da região para arrecadar 26 mil fraldas, que foram doadas ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Soteco, Vila Velha.


Miguel, hoje com quase dois anos, nasceu com uma cardiopatia, uma alteração no coração descoberta ainda durante a gestação. Cinco dias após o nascimento, ele passou por uma cirurgia no Himaba.

Miguel Klemz, de quase dois anos, realizou cirurgia no quinto dia de vida
Miguel Klemz, de quase dois anos, realizou cirurgia no quinto dia de vida | Roberto Pratti

Adriele e João Paulo Klemz contaram que a suspeita de problema de saúde surgiu durante um exame realizado no pré-natal.


"Quando nós fomos fazer a ultrassom morfológica, houve a suspeita de que ele poderia ter alguma má-formação. Até aquele momento, a gestação havia sido muito tranquila. Após alguns exames mais aprofundados, descobrimos a cardiopatia", disse a mãe em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta

Miguel recém-nascido, época em que havia feito a cirurgia
Miguel foi operado com 5 dias de vida | Arquivo da família

Após o diagnóstico, Adriele e o bebê, ainda na barriga, foram encaminhados ao Himaba, referência no atendimento a casos desse tipo. Depois da cirurgia, Miguel se recuperou e hoje vive normalmente.


"Foi um momento de muita preocupação, mas também de esperança, porque a gente logo soube que tinha recursos médicos e a indicação desse hospital para que a saúde dele fosse acompanhada. Fico muito grata, porque outras crianças com cardiopatia não têm a mesma sorte do Miguel", disse a mãe.

Miguel na entrega das fraldas no Himaba
Roberto Pratti
Retribuição

Como forma de agradecimento, os pais mobilizaram amigos da Igreja Luterana que frequentam e moradores da região para arrecadar as fraldas. O material foi entregue ao Himaba, que realiza, em média, 350 partos por mês. A expectativa é que a doação seja suficiente para cerca de seis meses.


"A gente vê isso como um gesto de amor e de compaixão ao próximo. O SUS abraça todo mundo, mas ele também precisa de apoio, pois os recursos são finitos, mas as demandas são infinitas", afirmou o diretor-geral do Himaba, Cláudio Amorim.

Adriele e Miguel em frente ao Himaba
Adriele e Miguel em frente ao Himaba | Roberto Pratti

Esta é a segunda vez que a família organiza a ação. No ano passado, foram arrecadadas mais de 13 mil fraldas. Desta vez, exatas 13.784 unidades.


Para Adriele, a iniciativa é uma forma de demonstrar gratidão pela recuperação do filho.


"Hoje a gente vê ele sorrindo, brincando, se desenvolvendo bem... E é isso que nos move", finalizou.

Miguel entregando as fraldas no Himaba
Miguel entregando as fraldas no Himaba Roberto Pratti

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