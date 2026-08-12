Pais doam 26 mil fraldas a hospital no ES após cirurgia do filho

Os pais de um bebê de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, decidiram transformar a gratidão pela recuperação do filho em solidariedade. Eles mobilizaram amigos e moradores da região para arrecadar 26 mil fraldas, que foram doadas ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Soteco, Vila Velha.





Miguel, hoje com quase dois anos, nasceu com uma cardiopatia, uma alteração no coração descoberta ainda durante a gestação. Cinco dias após o nascimento, ele passou por uma cirurgia no Himaba.