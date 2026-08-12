Pais doam 26 mil fraldas a hospital no ES após cirurgia do filho

Os pais de um bebê de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, decidiram transformar a gratidão pela recuperação do filho em solidariedade. Eles mobilizaram amigos e moradores da região para arrecadar 26 mil fraldas, que foram doadas ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Soteco, Vila Velha.
Miguel, hoje com quase dois anos, nasceu com uma cardiopatia, uma alteração no coração descoberta ainda durante a gestação. Cinco dias após o nascimento, ele passou por uma cirurgia no Himaba.
Adriele e João Paulo Klemz contaram que a suspeita de problema de saúde surgiu durante um exame realizado no pré-natal.
"Quando nós fomos fazer a ultrassom morfológica, houve a suspeita de que ele poderia ter alguma má-formação. Até aquele momento, a gestação havia sido muito tranquila. Após alguns exames mais aprofundados, descobrimos a cardiopatia", disse a mãe em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta.
Após o diagnóstico, Adriele e o bebê, ainda na barriga, foram encaminhados ao Himaba, referência no atendimento a casos desse tipo. Depois da cirurgia, Miguel se recuperou e hoje vive normalmente.
"Foi um momento de muita preocupação, mas também de esperança, porque a gente logo soube que tinha recursos médicos e a indicação desse hospital para que a saúde dele fosse acompanhada. Fico muito grata, porque outras crianças com cardiopatia não têm a mesma sorte do Miguel", disse a mãe.
Como forma de agradecimento, os pais mobilizaram amigos da Igreja Luterana que frequentam e moradores da região para arrecadar as fraldas. O material foi entregue ao Himaba, que realiza, em média, 350 partos por mês. A expectativa é que a doação seja suficiente para cerca de seis meses.
"A gente vê isso como um gesto de amor e de compaixão ao próximo. O SUS abraça todo mundo, mas ele também precisa de apoio, pois os recursos são finitos, mas as demandas são infinitas", afirmou o diretor-geral do Himaba, Cláudio Amorim.
Esta é a segunda vez que a família organiza a ação. No ano passado, foram arrecadadas mais de 13 mil fraldas. Desta vez, exatas 13.784 unidades.
Para Adriele, a iniciativa é uma forma de demonstrar gratidão pela recuperação do filho.
"Hoje a gente vê ele sorrindo, brincando, se desenvolvendo bem... E é isso que nos move", finalizou.