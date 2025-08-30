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Guia Capixaba

Santa Maria de Jetibá: o que fazer na cidade mais pomerana do ES

Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 30 de Agosto de 2025 às 10:49

Publicado em 

30 ago 2025 às 10:49
Santa Maria de Jetibá à noite
Santa Maria de Jetibá à noite Crédito: Site Prefeitura de Santa Maria de Jetibá
No quadro Guia Capixaba deste sábado (30), a comentarista Giovana Duarte faz um passeio pela região das "Santas" e o nosso destino é a cidade de Santa Maria de Jetibá. Vamos aos destaques!! 
O primeiro lugar que visitei em Santa Maria fica a cerca de 5k do centro da cidade e por isso precisa ir de carro. É o Horto Municipal, uma área ambiental com 32 hectares destinada à produção de mudas nativas, ornamentais e exóticas. O lugar é lindo! As mudas ornamentais e medicinais produzidas são utilizadas na ornamentação de praças e jardins do município. Conheci também a Igreja Luterana, localizada no centro da cidade. Ela foi construída em 1918 e tem uma arquitetura muito bonita.
Outro lugar para conhecer a história é o Museu da Imigração Pomerana, uma casa típica Pomerana com janelas azuis e paredes brancas. Em seu arquivo é possível conhecer um pouco mais sobre a história e a chegada dos imigrantes ao Estado do Espírito Santo, assim como a ocupação do Município. Além da história o museu também possui acervo fotográfico e objetos antigos que relatam detalhes sobre a cultura Pomerana. O museu está localizado na Rua Dalmácio Espíndula, Nº 32 a visitação é gratuita e o funcionamento ocorre de terça-feira à domingo das 9:00 às 17:00h e no sábado e feriados das 11:00 às 17:00 horas.
Quem vier a Santa Maria também não pode deixar de registrar sua visita junto ao Monumento ao Imigrante Pomerano, construído e inaugurado em homenagem aos 150 anos da Imigração Pomerana no Espírito Santo e que fica em frente a prefeitura da cidade, e na famosa “Estátua da Galinha”, que fica na entrada da cidade, em homenagem ao fato do município ser o maior produtor de ovos do país
Na parte de gastronomia indico dois lugares que conheci: a Donieda, padaria da cidade que tem quitutes deliciosos e oferece caldos e refeições, e o Sense Lounge Bar. O Sense me surpreendeu demais pq tem uma estrutura belíssima (é um bar/restaurante entre jardins, lindíssimo) e oferece drinks autorais incríveis, como o drink Sense com Gin, Cynar, Limão, Maracujá, Açúcar, Flor de sal, Zest de laranja bahia e defumado na canela. Um dos melhores que já provei!
CBN - GUIA CAPIXABA - 11.01s - 30-08-25.mp3

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