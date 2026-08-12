Enteado suspeito de matar padrasto se entrega em Guarapari

O enteado de 34 anos de 34 anos, suspeito de matar o padrasto, Aércio Pereira Rodrigues, de 51 anos, se entregou à polícia, em Guarapari. nesta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Civil, ele compareceu à sede da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Praia do Morro, e foi preso. Contra ele havia um mandado de prisão temporária.





Aércio foi encontrado morto dentro de casa no último domingo (9), com ferimentos no rosto e no braço. Segundo testemunhas, o enteado teria agredido o padrasto com um pedaço de madeira após a vítima se recusar a dar dinheiro a ele.





O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.