Câmera flagra acidente entre Fiat Uno e BYD Dolphin em Cachoeiro

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um Fiat Uno e um BYD Dolphin bateram em um cruzamento da Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (11).





Segundo a Polícia Militar, o motorista do BYD contou aos policiais que seguia no sentido Centro quando, ao passar pelo trevo de acesso ao bairro Gilson Carone, o Fiat Uno Mille cruzou a avenida repentinamente, sem parar, para acessar a Avenida Theodorico Ferraço.





O motorista do BYD afirmou que não conseguiu frear a tempo e atingiu o Uno. Com o impacto, o Fiat virou. Dois homens que estavam no veículo não permaneceram no local e seguiram a pé em direção ao bairro Gilson Carone antes de fornecer qualquer identificação.





Ainda segundo a PM, o Fiat Uno estava com o licenciamento em atraso e foi removido para um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).