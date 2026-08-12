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Câmera flagra acidente entre Fiat Uno e BYD Dolphin em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, o motorista do BYD não se feriu. Já os ocupantes do Fiat Uno não permaneceram no local do acidente e não foram identificados

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 16:59

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 ago 2026 às 16:59

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um Fiat Uno e um BYD Dolphin bateram em um cruzamento da Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (11).


Segundo a Polícia Militar, o motorista do BYD contou aos policiais que seguia no sentido Centro quando, ao passar pelo trevo de acesso ao bairro Gilson Carone, o Fiat Uno Mille cruzou a avenida repentinamente, sem parar, para acessar a Avenida Theodorico Ferraço.


O motorista do BYD afirmou que não conseguiu frear a tempo e atingiu o Uno. Com o impacto, o Fiat virou. Dois homens que estavam no veículo não permaneceram no local e seguiram a pé em direção ao bairro Gilson Carone antes de fornecer qualquer identificação.


Ainda segundo a PM, o Fiat Uno estava com o licenciamento em atraso e foi removido para um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

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