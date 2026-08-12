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Comprimido oral

Fiocruz e farmacêutica assinam acordo sobre novo remédio mensal contra o HIV

O alimatravir (MK-8527) é um candidato inovador para PrEP oral de longa duração, desenvolvido para ser administrado em um único comprimido tomado apenas uma vez por mês

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 17:38

Por Redação

Por Redação

Publicado em 

12 ago 2026 às 17:38
Novo medicamento contra o vírus HIV
Novo medicamento contra o vírus HIV shutterstock

Um memorando de entendimento entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a farmacêutica privada MSD permitirá a produção, no Brasil, de um novo medicamento contra o vírus HIV. O documento foi assinado durante a 26ª Conferência Internacional da Aids, no Rio de Janeiro.


O documento prevê a avaliação de uma parceria relacionada ao alimatravir (MK-8527), medicamento em estudo de ação prolongada para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV, atualmente em desenvolvimento clínico pela MSD.


O alimatravir é um medicamento em fase 3 de estudo clínico para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV desenvolvido pela MSD. Trata-se de um comprimido oral de administração mensal que está sendo avaliado quanto a sua segurança e perfil de eficácia na prevenção da infecção pelo HIV. O medicamento ainda não foi aprovado por nenhuma autoridade regulatória para uso comercial.


O acordo tem potencial de fortalecer a capacidade nacional de produção de tecnologias inovadoras em saúde e ampliar, no futuro, o acesso da população brasileira e da América Latina a novas opções de prevenção ao HIV — condicionado a resultados positivos dos estudos clínicos de Fase 3 em andamento e à eventual aprovação regulatória do medicamento.


O alimatravir (MK-8527) é um candidato inovador para PrEP oral de longa duração, desenvolvido para ser administrado em um único comprimido tomado apenas uma vez por mês. O medicamento pertence a uma nova classe de antirretrovirais denominadas inibidoras da translocação da transcriptase reversa análogo de nucleosídeo (NRTTI) e está sendo avaliado nos estudos globais de Fase 3 EXPrESSIVE-10 e EXPrESSIVE-11, que contam com a participação de centros de pesquisa brasileiros.


A expectativa é de que uma opção oral de administração mensal possa contribuir para ampliar a adesão à prevenção, oferecendo maior conveniência e flexibilidade para diferentes perfis de usuários.


O Brasil é reconhecido internacionalmente por sua resposta à epidemia do HIV e por oferecer gratuitamente estratégias de prevenção e tratamento. Atualmente, mais de 100 mil pessoas utilizam a PrEP por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).


"Este Memorando de Entendimentos declara que a Fiocruz e a MSD se propõem a cooperar na fase de validação clínica dessa nova molécula e também discutir bases comerciais e tecnológicas para a nacionalização da sua produção com vistas ao fortalecimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS), com foco no acesso e na equidade", afirma Mario Moreira, presidente da Fiocruz.


Para a MSD, a iniciativa reforça o compromisso da companhia com a inovação e com a construção de soluções sustentáveis para desafios globais de saúde pública.


"Acreditamos que inovação e acesso devem caminhar juntos. Este Memorando de Entendimentos com a Fiocruz representa um passo importante para avaliar caminhos que, no futuro, possam permitir que os benefícios de novas tecnologias de prevenção cheguem à população do Brasil e da América Latina, desde que os estudos clínicos de Fase 3 confirmem a segurança e a eficácia do alimatravir (MK-8527) e que o medicamento obtenha as aprovações regulatórias aplicáveis. Nosso objetivo é contribuir para ampliar as opções de prevenção e apoiar os esforços do Brasil no combate ao HIV", afirma Renan Ozyerli, VP e Diretor Geral da MSD Brasil.

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