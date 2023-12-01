Campanha ‘Dezembro Vermelho’ alerta para prevenção do HIV/Aids

De janeiro a novembro de 2023, foram notificados 1.572 novos casos de infecções sexualmente transmissíveis no Espírito Santo, sendo 1.111 em pessoas do sexo masculino (70,3%) e 461 em pessoas do sexo feminino (29,6%). Com o objetivo de conscientizar e prevenir a sociedade, sobretudo em relação ao HIV/Aids, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) lançou nesta sexta-feira (1º) – Dia Mundial da Luta Contra a Aids – a campanha Dezembro Vermelho. O foco é promover o diagnóstico precoce e usar a informação para combater o preconceito.

Atualmente, cerca de 22 mil pessoas que vivem com HIV/Aids foram notificadas pelo Espírito Santo, de acordo com a Sesa. Já em 2022, foram apontados 1.422 novos casos no Estado, com predomínio de pessoas infectadas do sexo masculino, totalizando 1.018 casos novos (71,6 %).

“É fundamental continuar testando, tratando positivos e, sobretudo, combatendo o preconceito e a discriminação. O ‘Dezembro Vermelho’, portanto, é um convite à reflexão e à ação coletiva, visando uma sociedade mais informada, solidária e livre do estigma associado ao HIV/Aids. A prevenção, o tratamento e a compaixão são instrumentos essenciais na construção de um futuro mais saudável para todos”, salienta Bettina Lima, referência da coordenação Estadual de IST/Aids da Sesa.

A Secretaria de Saúde alerta que a falta de sintomas iniciais não indica a ausência do vírus e recomenda que a população realize testes regulares para a identificação precoce, pois o diagnóstico é crucial para iniciar o tratamento. Também ressalta a necessidade de adesão contínua ao tratamento. Assim, caso necessário, os testes regulares preventivos são realizados na Atenção Primária e a população deve se dirigir à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência para receber orientações essenciais.