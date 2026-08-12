Casos de Sarampo no Brasil: entenda os sintomas, riscos e como se proteger

Os recentes casos confirmados de sarampo no Brasil colocam em foco uma doença que é altamente contagiosa. Apesar de todos os pacientes já terem se recuperado, e não terem sido identificados nenhuma situação de surto no país, os Estados Unidos enfrentam mortes decorrentes do sarampo, o que reforça a necessidade de alertar sobre a principal medida de prevenção.





Causado por um vírus da família Paramyxoviridae, o sarampo é transmitido pelo ar, principalmente por meio de tosse, espirro, fala ou contato próximo com uma pessoa infectada. A doença está entre as infecções mais contagiosas conhecidas e pode se espalhar rapidamente entre pessoas não imunizadas.

De acordo com a infectologista Jessica Fernandes Ramos, infectologista do Hospital Sírio-Libanês, a prevenção do sarampo é realizada através da vacina tríplice viral ( sarampo , caxumba e rubéola), administrada em duas doses durante a infância.





Os primeiros sintomas, que costumam aparecer em cerca de 10 a 14 dias após a exposição ao vírus, são: febre alta, tosse seca, coriza e conjuntivite. Após alguns dias, surgem as manchas vermelhas características da doença, que começa no rosto e atrás das orelhas, espalhando-se pelo tronco, braços e pernas. "É comum sentir fadiga, perda de apetite e, em alguns casos, diarreia. Em casos mais graves, o sarampo pode levar a complicações sérias, como pneumonia e encefalite, que é uma inflamação cerebral, que podem ser fatais", conta a infectologista.



