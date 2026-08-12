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Bairro Santa Rita

Canil de buldogues franceses é interditado em Vila Velha

Espaço funcionava sem autorização no bairro Santa Rita; seis cães serão castrados e duas aves silvestres foram apreendidas

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 16:22

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

12 ago 2026 às 16:22

Um canil de criação de buldogues franceses foi interditado por funcionar sem autorização no bairro Santa Rita, em Vila Velha. A irregularidade foi identificada durante uma fiscalização realizada na manhã desta quarta-feira (12), após uma denúncia de maus-tratos contra os cães — o que não foi constatado pelas equipes.


Segundo a Polícia Civil, a Prefeitura de Vila Velha expediu um documento proibindo o responsável de manter o canil no local. Seis cães também foram encaminhados para castração, que ficará a cargo da Gerência de Bem-Estar Animal do município.

Canil de buldogues franceses é interditado em Vila Velha
Canil de buldogues franceses é interditado em Vila Velha Polícia Civil

A fiscalização reuniu agentes da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (Depma), da Guarda Civil Municipal e da Prefeitura de Vila Velha. Durante a ação, as equipes também encontraram dois coleiros mantidos em cativeiro sem autorização. As aves silvestres foram apreendidas e encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama.


Ainda conforme a Polícia Civil, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado contra o responsável pelo canil, um homem de 47 anos, por manter animais silvestres em cativeiro sem autorização. 

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