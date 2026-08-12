Canil de buldogues franceses é interditado em Vila Velha

Um canil de criação de buldogues franceses foi interditado por funcionar sem autorização no bairro Santa Rita, em Vila Velha. A irregularidade foi identificada durante uma fiscalização realizada na manhã desta quarta-feira (12), após uma denúncia de maus-tratos contra os cães — o que não foi constatado pelas equipes.





Segundo a Polícia Civil, a Prefeitura de Vila Velha expediu um documento proibindo o responsável de manter o canil no local. Seis cães também foram encaminhados para castração, que ficará a cargo da Gerência de Bem-Estar Animal do município.