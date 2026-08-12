Novo pode disputar governo do ES em coligação com partido de Rodney

Depois de abrir conversa para fazer mudança na candidatura majoritária no Espírito Santo – lançando o vereador de Vitória Leonardo Monjardim ao governo do Estado em vez de disputar o Senado Federal –, o Novo está articulando com outros partidos uma frente de direita.





O que está em discussão são o lançamento de Monjardim como possível candidato ao governo do Estado e a formação de uma chapa com dois nomes para o Senado. Segundo o presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar, a proposta busca reunir diferentes forças da direita em torno de uma candidatura majoritária e de uma estratégia eleitoral comum.





Um dos nomes que podem entrar no grupo para a disputa de uma das cadeiras ao Senado é o do ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda, do PRTB, que também se declarou candidato ao Senado pelo Espírito Santo. Os partidos avaliam ainda a participação de um terceiro nome na disputa ao Senado, mas que ainda está sob sigilo.





“A ideia é encontrar um nome com viabilidade eleitoral para integrar uma composição mais ampla da direita no Estado”, diz Aguiar.





Rodney Miranda confirmou à reportagem que iniciou conversas com o Novo, mas ressaltou que ainda não tem nada definido, visto que o assunto precisa de participação das nacionais das siglas. A definição deve ocorrer até sexta-feira (14).