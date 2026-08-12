Novo pode disputar governo do ES em coligação com partido de Rodney

Depois de abrir conversa para fazer mudança na candidatura majoritária no Espírito Santo – lançando o vereador de Vitória Leonardo Monjardim ao governo do Estado em vez de disputar o Senado Federal –, o Novo está articulando com outros partidos uma frente de direita.
O que está em discussão são o lançamento de Monjardim como possível candidato ao governo do Estado e a formação de uma chapa com dois nomes para o Senado. Segundo o presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar, a proposta busca reunir diferentes forças da direita em torno de uma candidatura majoritária e de uma estratégia eleitoral comum.
Um dos nomes que podem entrar no grupo para a disputa de uma das cadeiras ao Senado é o do ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda, do PRTB, que também se declarou candidato ao Senado pelo Espírito Santo. Os partidos avaliam ainda a participação de um terceiro nome na disputa ao Senado, mas que ainda está sob sigilo.
“A ideia é encontrar um nome com viabilidade eleitoral para integrar uma composição mais ampla da direita no Estado”, diz Aguiar.
Rodney Miranda confirmou à reportagem que iniciou conversas com o Novo, mas ressaltou que ainda não tem nada definido, visto que o assunto precisa de participação das nacionais das siglas. A definição deve ocorrer até sexta-feira (14).
No início da semana, Monjardim foi cotado para concorrer ao governo do Estado, mesmo depois de o seu nome ter sido definido para o Senado na convenção do partido. O objetivo é fortalecer o palanque do Novo no Espírito Santo e abrir espaço para Romeu Zema – ex-governador de Minas Gerais e candidato do partido à Presidência da República.
De acordo com nota enviada pelo Novo, a construção ainda está em fase de diálogo e não representa uma definição formal de chapa. Entre os pontos avaliados estão a viabilidade eleitoral dos nomes, a estrutura partidária, a formação de palanque e a capacidade de articulação regional.
Ainda segundo o partido, a eventual mudança de Monjardim da candidatura ao Senado para a disputa pelo governo dependerá das negociações políticas e das decisões partidárias. Até o momento, não há anúncio formal de mudança de candidatura ou de uma chapa fechada.
A reportagem também procurou Monjardim, que ainda não deu retorno.
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