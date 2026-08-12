Sites oficiais do Senado e da Alerj registram pós-graduação que Flávio Bolsonaro não fez

A campanha do presidenciável afirmou que se trata de um erro ou equívoco e que a informação pode ter sido extraída de uma página como a Wikipedia. "A equipe do parlamentar já solicitou as correções junto à plataforma."





A assessoria também reforçou que Flávio é graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em políticas públicas pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj) e tem MBA em empreendedorismo pela FGV, conforme consta no site oficial da campanha.





Já a Alerj disse que as informações registradas na página de cada deputado são encaminhadas pelos próprios. As referências incorretas à formação acadêmica de Flávio que aparecem no site do Senado fazem parte de conteúdo produzido pela agência de notícias da Casa.





Também havia uma página na rede social Linkedin, associada ao senador, que veiculava o mesmo erro e que foi suspensa após a publicação da reportagem do G1. A campanha de Flávio não respondeu se essa página era administrada pela equipe do filho de Jair Bolsonaro (PL).





O termo "ciências políticas" também não costuma ser utilizado no meio acadêmico – o correto é ciência política, campo de estudo no guarda-chuva das ciências sociais.

A informação de que Flávio havia cursado a pós-graduação já era citada em reportagens de 2011.