'CPF capixaba': quase 100 baleias-jubarte nasceram no litoral do ES em 2025, mostra pesquisa inédita

Todos os anos, baleias-jubarte escolhem o litoral do Espírito Santo para dar à luz aos seus filhotes. Mas, pela primeira vez, pesquisadores conseguiram estimar quantos filhotes nasceram na região em uma única temporada. Em 2025, foram até 97 nascimentos identificados. Além dos filhotes com CPF capixaba, a pesquisa inédita revelou a presença de cerca de 2 mil baleias, em média, todos os anos, entre 2023 e 2025, passando pelo litoral do estado, em busca de águas mais quentes para se reproduzir. Ouça a reportagem especial da Juirana Nobres.