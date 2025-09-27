Editorias do Site
Túmulos virados e até chamada de telefone: cidade do ES preserva cultura pomerana

Cidade mais pomerana do Brasil amplia ações de valorização do idioma, saberes e tradições

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 13:00

Diversos aspectos da cultura pomerana ainda são preservados em Santa Maria de Jetibá
Diversos aspectos da cultura pomerana ainda são preservados em Santa Maria de Jetibá Crédito: Comunicação da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá/Instagram/@santamariadejetiba

Em Santa Maria de Jetibá, a cultura pomerana não é peça de museu: está no jeito de falar, no calendário de festas, no traço das casas, no sabor dos fornos a lenha e nas memórias que atravessam gerações. A cidade, que carrega o título de mais pomerana do país, reforça esse compromisso com um pacote contínuo de iniciativas - do turismo cultural à educação patrimonial.

Um desses exemplos é a mensagem que aparece quando alguém liga para o telefone da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. Desenvolvido pelo setor de informática, o novo sistema de telefonia bilíngue passa a acolher chamadas em pomerano e em português. Segundo Fernando Martins, idealizador do projeto, o intuito é promover a inclusão.

“É uma forma de valorizar e dar acessibilidade às pessoas que têm o pomerano como sua principal língua - e de reconhecer o nosso diferencial cultural”, destaca Fernando

A arquitetura pomerana é um charme em Santa Maria de Jetibá
A arquitetura pomerana é um charme em Santa Maria de Jetibá Crédito: Comunicação da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá

A medida integra a estratégia municipal de patrimônio imaterial:Os cenários inusitados do ES: um roteiro de mistérios, tradições e arrepios aproximando gestão pública e comunidade. Na prática, o cidadão se sente respeitado em sua língua, fortalecendo, assim, o pertencimento e a preservação.

Muito além do “alô”: a cultura que se vive todo dia

O idioma segue pulsando na oralidade das famílias, nas feiras e nas comunidades do interior. Há desde ações de educação, como oficinas e contação de histórias, até publicações de avisos e sinalização que valorizam nomes e grafias locais. Mas um fato curioso dessa cultura chama muita atenção: a posição dos túmulos no cemitério. Quem explica é o historiador Renato Strelow:

Os túmulos no cemitério de Santa Maria de Jetibá são posicionados em diração ao nascer do sol
Os túmulos no cemitério de Santa Maria de Jetibá são posicionados em direção ao nascer do sol Crédito: Reprodução/Instagram/@santamariadejetiba

Os túmulos são virados para o lado que o sol nasce pois aqueles que morrem, recebem a luz do mundo (Jesus Cristo), representada pelo sol nascente como promessa da ressurreição


É preciso cuidar do que é nosso

As festas e rituais também dão corpo a esse repertório: o Circuito Turístico Pomerano e a Festa Tradicional Pomerana aproximam visitantes e moradores de danças, corais, trajes, jogos, culinária e costumes que resistem ao tempo, do tradicional “quebra-louças” em casamentos à orientação das lápides voltadas ao sol nascente, símbolo de fé e esperança.

Santa Maria de Jetibá preserva a cultura pomerana na literatura e em museus
Santa Maria de Jetibá preserva a cultura pomerana na literatura e em museus Crédito: Comunicação da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá

A arquitetura preserva memórias em casas de influência enxaimel, quintais produtivos e marcos históricos que narram a saga dos imigrantes e mantêm técnicas construtivas passadas de geração em geração. Já nos sabores e ofícios, pães, brotes, embutidos, biscoitos e hortas mantêm vivo o repertório culinário, enquanto artesanato, cantarias e saberes do campo seguem como fonte de renda e identidade

Tudo isso se integra a um turismo responsável, feito em roteiros rurais, museus comunitários e vivências guiadas por moradores, que garantem experiência autêntica, renda local e respeito às comunidades.

A gastronomia pomerana é um dos grandes destaques da cultura
A gastronomia pomerana é um dos grandes destaques da cultura Crédito: Comunicação da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá

Ao investir em idioma, festas, arquitetura, culinária, turismo de base comunitária e serviços bilíngues, Santa Maria de Jetibá mostra que guardar as raízes não significa parar no tempo. Significa cuidar delas para que continuem a florescer, seja na escola, no balcão da prefeitura, na cozinha de casa ou nas ruas.

