Caipirinha gigante feita no ES com 300 kg de limão viraliza nas redes sociais

Vídeo da bebida, preparada durante o Festival da Cachaça, soma mais de 1 milhão de visualizações

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:47

Se caipirinha faz sucesso, imagina uma de 1.250 litros? Foi exatamente isso que aconteceu em São Roque do Canaã, no Noroeste do ES, durante o Festival da Cachaça. A mistura gigante, feita com mais de 300 quilos de limão, 125 quilos de açúcar e 220 litros de cachaça branca, virou atração e já soma mais de um milhão de visualizações nas redes sociais.

Um dos organizadores, Marco Aurélio Casotti contou que a ideia começou como um sonho antigo, tendo em vista que a cidade é considerada a capital estadual da cachaça.

Pesquisamos qual era a maior caipirinha já feita e decidimos bater o recorde. Ano que vem a gente promete voltar ainda maior e ser, oficialmente, a maior do Brasil

Quem também ganhou destaque foi o capixaba que aparece no vídeo viral. O influenciador digital conhecido como Lami contou que a participação nasceu de um convite de Marco, do Alambique Caipira, e fez todo sentido por causa do conteúdo que já produz, sempre explorando drins em tamanhos fora do comum.

Caipirinha gigante em São Roque do Canaã Crédito: Acervo pessoal

“Participei de boa parte do processo: cortei limão, adicionei os ingredientes e até ajudei na distribuição. A repercussão está sendo incrível, com muita gente dizendo que gostaria de ter prestigiado a caipirinha histórica. O vídeo já ultrapassou 1 milhão de visualizações no Instagram e no TikTok, e fiquei muito feliz porque alcancei meu objetivo de divulgar o evento e valorizar as cachaças capixabas"

E em relação ao sabor, ele garantiu que ficou gostoso. "Ficou simplesmente maravilhoso! Quem provou aprovou e já fala em voltar na próxima edição”, disse.

Enquanto isso, o vídeo segue rodando a internet e arrancando reações divertidas dos usuários. Afinal, não é todo dia que a gente vê uma piscina de caipirinha sendo preparada, e com direito a uma meta ousada: no próximo ano, o brinde deve ser histórico.

