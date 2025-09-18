Editorias do Site
Redes Sociais

Caipirinha gigante feita no ES com 300 kg de limão viraliza nas redes sociais

Vídeo da bebida, preparada durante o Festival da Cachaça, soma mais de 1 milhão de visualizações

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:47

Preparada durante o Festival da Cachaça em São Roque do Canaã, vídeo da bebida gigante soma mais de 1 milhão de visualizações

Se caipirinha faz sucesso, imagina uma de 1.250 litros? Foi exatamente isso que aconteceu em São Roque do Canaã, no Noroeste do ES, durante o Festival da Cachaça. A mistura gigante, feita com mais de 300 quilos de limão, 125 quilos de açúcar e 220 litros de cachaça branca, virou atração e já soma mais de um milhão de visualizações nas redes sociais.

Um dos organizadores, Marco Aurélio Casotti contou que a ideia começou como um sonho antigo, tendo em vista que a cidade é considerada a capital estadual da cachaça.

Pesquisamos qual era a maior caipirinha já feita e decidimos bater o recorde. Ano que vem a gente promete voltar ainda maior e ser, oficialmente, a maior do Brasil

Quem também ganhou destaque foi o capixaba que aparece no vídeo viral. O influenciador digital conhecido como Lami contou que a participação nasceu de um convite de Marco, do Alambique Caipira, e fez todo sentido por causa do conteúdo que já produz, sempre explorando drins em tamanhos fora do comum.

Caipirinha gigante em São Roque do Canaã
Caipirinha gigante em São Roque do Canaã Crédito: Acervo pessoal

“Participei de boa parte do processo: cortei limão, adicionei os ingredientes e até ajudei na distribuição. A repercussão está sendo incrível, com muita gente dizendo que gostaria de ter prestigiado a caipirinha histórica. O vídeo já ultrapassou 1 milhão de visualizações no Instagram e no TikTok, e fiquei muito feliz porque alcancei meu objetivo de divulgar o evento e valorizar as cachaças capixabas"

E em relação ao sabor, ele garantiu que ficou gostoso. "Ficou simplesmente maravilhoso! Quem provou aprovou e já fala em voltar na próxima edição”, disse.

Enquanto isso, o vídeo segue rodando a internet e arrancando reações divertidas dos usuários. Afinal, não é todo dia que a gente vê uma piscina de caipirinha sendo preparada, e com direito a uma meta ousada: no próximo ano, o brinde deve ser histórico.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Dia da Cachaça: veja 4 lugares do ES para provar drinques com a bebida

Dia da Cachaça: veja 4 lugares do ES para provar drinques com a bebida

Imagem - 5 receitas de bebidas energizantes para cair na folia

5 receitas de bebidas energizantes para cair na folia

Imagem - Agenda cultural tem sarau e eventos dedicados a cerveja e café no ES

Agenda cultural tem sarau e eventos dedicados a cerveja e café no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Wandinha é a série mais assistida da história da Netflix; veja top 10

Wandinha é a série mais assistida da história da Netflix; veja top 10
Imagem - 4 mitos e verdades sobre os nativos do signo de Libra

4 mitos e verdades sobre os nativos do signo de Libra
Imagem - 5 dicas para cuidar dos cabelos na primavera

5 dicas para cuidar dos cabelos na primavera