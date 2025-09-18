Editorias do Site
Agenda cultural tem sarau e eventos dedicados a cerveja e café no ES

Dia ainda conta com humor na "Noite de testes" e Rock Delas com Nano Vianna

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:37

Especial

  • 1º Sarau da Cerames

    Com poesia, música e exposição de cerâmica. Horário: 19h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas. Endereço: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro de Vitória.  Entrada: gratuita.

  • Cerveja clara e cerveja escura

    Circuito de Cerveja Artesanal

    Com oito cervejarias artesanais da região, música ao vivo, opções gastronômicas e feira de artesanato. Horário: a partir das 18h. Local: Center Norte Conceição. Endereço: R. Gov. Florentino Ávidos, 80 - Nossa Sra. da Conceição, Linhares. Entrada: gratuita.

  • Vista externa do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória

    3ª FAESA Fashion Day - [IN]TEMPORAL

    O evento integra a programação da 24ª Jornada Científica e Cultural da FAESA. O desfile traz 18 looks autorais que fazem uma viagem criativa pelas últimas oito décadas da moda, partindo da década de 1940 (ano de fundação do Asilo de Vitória) e avançando até projeções para o futuro. Horário: 19h. Local: Mercado da Capixaba. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 261 Centro de Vitória - Vitória. Entrada: solidária, mediante doação de 1kg de alimento ou produto de higiene pessoal. Os ingressos devem ser retirados no sympla. 

  • Noite de testes

    Com Roberto Carlos, Haeckel Ferreira, Sandro Men, Ton Nascimento, Vinicius Dafon e Kall. Horário: 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Café-com-latte-art

    CofeeES

    Evento dedicado ao café, com worshops, palestras, degustação e música ao vivo com Serginho Oliveira. Horário: a partir das 15h. Local: Shopping Vitória (estacionamento). Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Papo Arte

    “Catraieiros — entre ondas e memórias”, com Roger Di Araújo, Fernando Achiamé, Marcus Vinícius Sant'Ana e mais. Horário: 19h. Local: Casa da Stael. Endereço: R. Sete de Setembro, 263 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Miss Belíssima Espírito Santo 2025

    Evento que destaca a beleza e representatividade das mulheres capixabas. Horário: 19h30. Local: Palácio Sônia Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Música ao vivo em barzinho

  • Brizz, espaço gastronômico e cultural na Enseada do Suá, em Vitória

    Novelo convida Pedras que Cantam

    Jazz e MPB. Horário: 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15 a partir das 19h.

  • Cantor e compositor Nano Vianna se apresenta com os coralistas do Serenata D Favela

    Rock Delas

    Nano Vianna convida Lais Stone e Rodrigo Carneiro. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Jazz na Curva

    Com Márcia e Victor. Horário: 17h às 21h. Local: Clericot. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • DJ Laine D’Olinda

    Pela primeira vez no Espírito Santo. Set de brega, latinidades e brasilidadedes. Horário: 19h. Local: Casa Caipora. Endereço: R. Nestor Gomes, 168 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Exposição

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Fachada do Palácio Anchieta, em Vitória

    Línguas africanas que fazem o Brasil - Itinerância Espírito Santo

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Visitação até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O fim me parece o nascer do sol

    Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O Fantástico Mundo Marinho

    Com 15 atrações instaladas no Shopping Praia da Costa, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

