Agenda cultural tem sarau e eventos dedicados a cerveja e café no ES

3ª FAESA Fashion Day - [IN]TEMPORAL

O evento integra a programação da 24ª Jornada Científica e Cultural da FAESA. O desfile traz 18 looks autorais que fazem uma viagem criativa pelas últimas oito décadas da moda, partindo da década de 1940 (ano de fundação do Asilo de Vitória) e avançando até projeções para o futuro. Horário: 19h. Local: Mercado da Capixaba. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 261 Centro de Vitória - Vitória. Entrada: solidária, mediante doação de 1kg de alimento ou produto de higiene pessoal. Os ingressos devem ser retirados no sympla.