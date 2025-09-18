Agenda cultural tem sarau e eventos dedicados a cerveja e café no ES

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:37
Com poesia, música e exposição de cerâmica. Horário: 19h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas. Endereço: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro de Vitória. Entrada: gratuita.
Com oito cervejarias artesanais da região, música ao vivo, opções gastronômicas e feira de artesanato. Horário: a partir das 18h. Local: Center Norte Conceição. Endereço: R. Gov. Florentino Ávidos, 80 - Nossa Sra. da Conceição, Linhares. Entrada: gratuita.
O evento integra a programação da 24ª Jornada Científica e Cultural da FAESA. O desfile traz 18 looks autorais que fazem uma viagem criativa pelas últimas oito décadas da moda, partindo da década de 1940 (ano de fundação do Asilo de Vitória) e avançando até projeções para o futuro. Horário: 19h. Local: Mercado da Capixaba. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 261 Centro de Vitória - Vitória. Entrada: solidária, mediante doação de 1kg de alimento ou produto de higiene pessoal. Os ingressos devem ser retirados no sympla.
Com Roberto Carlos, Haeckel Ferreira, Sandro Men, Ton Nascimento, Vinicius Dafon e Kall. Horário: 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Evento dedicado ao café, com worshops, palestras, degustação e música ao vivo com Serginho Oliveira. Horário: a partir das 15h. Local: Shopping Vitória (estacionamento). Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
“Catraieiros — entre ondas e memórias”, com Roger Di Araújo, Fernando Achiamé, Marcus Vinícius Sant'Ana e mais. Horário: 19h. Local: Casa da Stael. Endereço: R. Sete de Setembro, 263 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Evento que destaca a beleza e representatividade das mulheres capixabas. Horário: 19h30. Local: Palácio Sônia Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Jazz e MPB. Horário: 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15 a partir das 19h.
Nano Vianna convida Lais Stone e Rodrigo Carneiro. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Márcia e Victor. Horário: 17h às 21h. Local: Clericot. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Pela primeira vez no Espírito Santo. Set de brega, latinidades e brasilidadedes. Horário: 19h. Local: Casa Caipora. Endereço: R. Nestor Gomes, 168 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Visitação até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com 15 atrações instaladas no Shopping Praia da Costa, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
