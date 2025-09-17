Para toda a família

Revelação e Caju Pra Baixo são atrações da 13ª Feijoada do João, na Serra

Festa terá feijoada liberada, espaço kids, feira criativa, artistas nacionais e regionais e estrutura para até 3 mil pessoas

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 16:30

Grupo Revelação e Caju Pra Baixo são atrações da 13ª Feijoada do João Crédito: Reprodução Instagram @grupocajuprabaixo / Douglas Popó

Um dos eventos mais tradicionais da Serra já tem data marcada. A 13ª Feijoada do João acontece no dia 16 de novembro, no Pavilhão de Carapina, reunindo samba, gastronomia e diversão para toda a família.

A festa terá como grandes atrações nacionais o Grupo Revelação, conhecido por sucessos como Deixa Acontecer, Tá Escrito, Velocidade da Luz e Deixa Alagar, e Caju Pra Baixo, que promete um show cheio de romantismo e samba de raiz.

A programação também valoriza o talento capixaba com apresentações de Monique Rocha, Leley, Jerdam Show, Samba Diverso, Júnior Deejay e da bateria da Independente de Boa Vista.

Programação para toda a família

Feijoada será servida no sistema open food das 12h às 15h Crédito: By Brasil/Shutterstock

A feijoada, que é símbolo do evento, será servida no sistema open food das 12h às 15h, inclusa no ingresso. Além disso, o público terá acesso a uma praça de alimentação paga, com churrasquinhos, cachorro-quente, petiscos variados e opções de cervejas artesanais.

O evento começa ao meio-dia e deve receber até 3 mil pessoas. Com estacionamento gratuito e espaço kids com monitores e atividades recreativas, a Feijoada do João terá atrações para toda a família.

Além da música e da gastronomia, o público também encontrará uma feira de economia criativa, incentivando o consumo de produtos autorais e de pequenos empreendedores capixabas.

Cantora Monique Rocha Crédito: Thais Gobbo

Os ingressos estão à venda pelo site www.feijoadadojoao.com.br e custam a partir de R$ 100.

Programe-se

13ª Feijoada do João

Data: 16 de novembro, a partir das 12h

16 de novembro, a partir das 12h Local: Pavilhão de Carapina – Serra

Pavilhão de Carapina – Serra Atrações: Revelação, Caju Pra Baixo, Monique Rocha, Leley, Jerdam Show, Samba Diverso, Júnior Deejay e Bateria Independente de Boa Vista

Revelação, Caju Pra Baixo, Monique Rocha, Leley, Jerdam Show, Samba Diverso, Júnior Deejay e Bateria Independente de Boa Vista Ingressos: a partir de R$ 100, à venda em feijoadadojoao.com.br

a partir de R$ 100, à venda em feijoadadojoao.com.br Crianças até 10 anos não pagam

Feijoada open food até 15h

Espaço kids e estacionamento gratuitos

