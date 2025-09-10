Cultura

Websérie inédita conta a história do slam no Espírito Santo

Série documental conta dez anos de poesia falada no ES e será exibida no Mucane e no YouTube, com episódios lançados semanalmente

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:16

Cesar MC, primeiro campeão estadual de slam, é um dos entrevistados da websérie Crédito: BC Edits/Xamego

O movimento do slam capixaba vai ganhar, pela primeira vez, um registro audiovisual de sua trajetória. No próximo sábado (13), às 18h, o coletivo Xamego lança a websérie “Slam ES: A Historiografia”, um documentário que conta a história de dez anos de poesia falada no Espírito Santo. A estreia acontece simultaneamente no Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas” (Mucane), em Vitória, e no canal do coletivo no YouTube.

Com seis episódios lançados semanalmente, a série resgata a memória de quem ajudou a consolidar o slam no Estado desde 2015, entre pioneiros, campeões estaduais e comunidades que mantêm viva a cena cultural. Estão entre os nomes lembrados Cesar MC (2017), Ira (2018 e 2023), Filipe Rocha (2019), Julia Ramos (2020), ADM (2021), Santz (2022) e Adrielly (2024).

Além de revisitar as batalhas e vitórias, a produção evidencia a força coletiva que transformou a poesia falada em um movimento artístico, político e social. Para João Martins, cofundador do Xamego e idealizador da websérie, o projeto nasce da necessidade de preservar uma história que ainda não havia sido registrada.

Filipe Rocha, campeão estadual em 2019 e cofundador do coletivo Xamego Crédito: BC Edits/Xamego

“Existem pouquíssimos registros audiovisuais dos slams que marcaram o Espírito Santo. Esse documentário é inédito porque organiza essa memória, dá visibilidade ao que foi conquistado e inspira as próximas gerações”.

O poeta Filipe Rocha, campeão estadual em 2019 e também cofundador do Xamego, descreve a experiência como emocionante: “Participar desse resgate é como abrir um álbum de memórias. É um reconhecimento da luta de tantos poetas que fizeram o slam resistir aqui e que ajudaram a fortalecer a cultura capixaba”.

Já Marcos Oliveira, também do Xamego, ressalta o papel histórico da obra: “O slam não é só competição, é resistência e memória. Pela primeira vez estamos deixando registrado, em imagem e som, que a palavra falada da periferia também constrói história. Isso tem impacto não só no Estado, mas em todo o Brasil”.

Agenda de exibições

Mucane (Vitória)

Ep. 1 : 13 de setembro (sábado, 18h) – Lançamento

: 13 de setembro (sábado, 18h) – Lançamento Ep. 2: 25 de setembro (quinta, 18h)

25 de setembro (quinta, 18h) Ep. 3 : 2 de outubro (quinta, 18h)

: 2 de outubro (quinta, 18h) Ep. 4 : 7 de outubro (terça, 18h)

: 7 de outubro (terça, 18h) Ep. 5 : 14 de outubro (terça, 18h)

: 14 de outubro (terça, 18h) Ep. 6: 21 de outubro (terça, 18h)



Lançamento da Websérie “Slam ES: A Historiografia”

Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)

13 de setembro de 2025 (sábado) Horário: 18h

18h Local: Mucane (Av. República, 121 – Centro, Vitória/ES)

Mucane (Av. República, 121 – Centro, Vitória/ES) Entrada: Gratuita

Gratuita Canal do YouTube: Xamego027

