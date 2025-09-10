Websérie inédita conta a história do slam no Espírito Santo

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:16
O movimento do slam capixaba vai ganhar, pela primeira vez, um registro audiovisual de sua trajetória. No próximo sábado (13), às 18h, o coletivo Xamego lança a websérie “Slam ES: A Historiografia”, um documentário que conta a história de dez anos de poesia falada no Espírito Santo. A estreia acontece simultaneamente no Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas” (Mucane), em Vitória, e no canal do coletivo no YouTube.
Com seis episódios lançados semanalmente, a série resgata a memória de quem ajudou a consolidar o slam no Estado desde 2015, entre pioneiros, campeões estaduais e comunidades que mantêm viva a cena cultural. Estão entre os nomes lembrados Cesar MC (2017), Ira (2018 e 2023), Filipe Rocha (2019), Julia Ramos (2020), ADM (2021), Santz (2022) e Adrielly (2024).
Além de revisitar as batalhas e vitórias, a produção evidencia a força coletiva que transformou a poesia falada em um movimento artístico, político e social. Para João Martins, cofundador do Xamego e idealizador da websérie, o projeto nasce da necessidade de preservar uma história que ainda não havia sido registrada.
“Existem pouquíssimos registros audiovisuais dos slams que marcaram o Espírito Santo. Esse documentário é inédito porque organiza essa memória, dá visibilidade ao que foi conquistado e inspira as próximas gerações”.
O poeta Filipe Rocha, campeão estadual em 2019 e também cofundador do Xamego, descreve a experiência como emocionante: “Participar desse resgate é como abrir um álbum de memórias. É um reconhecimento da luta de tantos poetas que fizeram o slam resistir aqui e que ajudaram a fortalecer a cultura capixaba”.
Já Marcos Oliveira, também do Xamego, ressalta o papel histórico da obra: “O slam não é só competição, é resistência e memória. Pela primeira vez estamos deixando registrado, em imagem e som, que a palavra falada da periferia também constrói história. Isso tem impacto não só no Estado, mas em todo o Brasil”.
