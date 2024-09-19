Capixaba Budah é indicada ao BET Hip Hop Awards: “Passa um filme na minha cabeça”

Tem capixaba no BET Hip Hop Awards. A cantora Budah foi indicada a uma das maiores premiações do mundo do rap nesta quarta-feira (18). A artista de Vila Velha, mas criada em Cariacica, concorre na categoria “Melhor flow internacional”, que também conta com outro brasileiro na disputa, os Racionais MC's.
Nas redes sociais, a capixaba fez questão de compartilhar o momento em que recebeu a notícia da indicação. Além disso, Budah também fez um agradecimento especial para os fãs e falou sobre a importância de ter sido lembrada pela premiação.
“Passa um filme na minha cabeça. Eu sempre gostei de assistir premiações, desde pequena, desde antes de cantar. Eu e minha irmã sempre assistimos ao VMA, o Grammy e o BET. Lembro que a gente tinha vários DVD's de rap dos anos 2000, que tinham muitas apresentações, sendo várias delas no BET”, disse.
Budah ainda completou dizendo que esse também foi um momento de realização profissional. “Lembrei de quando era pequena, de quando comecei a fazer música. Não sei se vocês tem noção da grandiosidade desse prêmio. Mesmo se eu não ganhar, nem se conseguir ir para lá, já estou muito realizada de ter sido vista. E do meu trabalho ter sido reconhecido”, finalizou.
A premiação será gravada no dia 8 de outubro, em Las Vegas, mas será exibida apenas no dia 15. Com 12 nomeações, Megan Thee Stallion lidera as indicações, seguido de Lamar com 11 indicações, e Drake, oito indicações. O rapper Fat Joe será o apresentador e co-executivo do show.
CONFIRA ABAIXO TODOS OS INDICADOS
- Artista de hip hop do ano
- 21 Savage
- Cardi B
- Drake
- Future
- GloRilla
- Kendrick Lamar
- Megan Thee Stallion
- Nicki Minaj
- Música do ano
- “Agora Hills,” Doja Cat
- “Bent,” 41 (Kyle Richh, Jenn Carter, Tata)
- “Fe!N,” Travis Scott feat. Playboi Carti
- “FTCU,” Nicki Minaj
- “Get It Sexyy,” Sexyy Red
- “Like That,” Metro Boomin, Future, Kendrick Lamar
- “Mamushi,” Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba
- “Not Like Us,” Kendrick Lamar
- “Yeah Glo!,” GloRilla
- Álbum de hip hop do ano
- “American Dream”, 21 Savage
- “Ehhthang Ehhthang”, GloRilla
- “For All the Dogs Scary Hours Edition”, Drake
- “In Sexyy We Trust”, Sexyy Red
- “Megan”, Megan Thee Stallion
- “One of Wun”, Gunna
- “Pink Friday 2”, Nicki Minaj
- “Utopia”, Travis Scott
- “We Don’t Trust You”, Future & Metro Boomin
- Melhor videoclipe de hip hop
- “8 AM in Charlotte,” Drake
- “Band4band,” Central Cee feat. Lil Baby
- “Bent,” 41 (Kyle Richh, Jenn Carter, Tata)
- “Big Mama,” Latto
- “Boa,” Megan Thee Stallion
- “Enough (Miami),” Cardi B
- “Not Like Us,” Kendrick Lamar
- “Type Shit,” Future, Metro Boomin, Travis Scott & Playboi Carti
- Artista revelação do hip hop
- 41
- 310babii
- Bossman Dlow
- Cash Cobain
- Lady London
- Sexyy Red
- Skilla Baby
- Tommy Richman
- Melhor parceria
- “At the Party,” Kid Cudi feat. Pharrell Williams & Travis Scott
- “Band4band,” Central Cee feat. Lil Baby
- “Bongos,” Cardi B feat. Megan Thee Stallion
- “Everybody,” Nicki Minaj feat. Lil Uzi Vert
- “First Person Shooter,” Drake feat. J.Cole
- “Like That,” Metro Boomin, Future, Kendrick Lamar
- “Mamushi,” Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba
- “Wanna Be,” GloRilla feat. Megan Thee Stallion
- Melhor dupla ou grupo
- ¥$, Kanye West & Ty Dolla $ign
- 2 Chainz & Lil Wayne
- 41 (Kyle Richh, Jenn Carter, Tata)
- Common & Pete Rock
- Earthgang
- Flyana Boss
- Future & Metro Boomin
- Rick Ross & Meek Mill
- Melhor apresentação ao vivo
- Burna Boy
- Busta Rhymes
- Cardi B
- Drake
- GloRilla
- Kendrick Lamar
- Megan Thee Stallion
- Missy Elliott
- Nicki Minaj
- Travis Scott
- Compositor do ano
- 21 Savage
- Cardi B
- Common
- Drake
- Kendrick Lamar
- Lil Wayne
- Megan Thee Stallion
- Nicki Minaj
- Melhor diretor de videoclipe
- 20k Visuals
- A$AP Rocky
- Cactus Jack
- Cole Bennett
- Dave Free & Kendrick Lamar
- Dave Meyers & Travis Scott
- Doja Cat & Nina McNeely
- Offset
- Produtor do ano
- Atl Jacob
- Cash Cobain
- Hit-Boy
- Hitmaka
- Metro Boomin
- Pete Rock
- Q-Tip
- The Alchemist
- DJ do ano
- Big Von
- DJ D-Nice
- DJ Drama
- DJ Khaled
- Kaytranada
- Metro Boomin
- Mustard
- The Alchemist
- Melhor plataforma de hip hop
- Bootleg Kev
- Club Shay Shay
- Complex
- Drink Champs
- Million Dollaz Worth of Game
- On the Radar
- The Breakfast Club
- The Joe Budden Podcast
- The Shade Room
- XXL
- Artista de maior impacto
- 50 Cent
- A$AP Rocky
- Cam’ron & Ma$e
- Cardi B
- Drake
- Fat Joe
- GloRilla
- Kendrick Lamar
- Megan Thee Stallion
- Sweet 16: melhor verso em parceria
- 21 Savage, “Good Good” (Usher, 21 Savage & Summer Walker)
- A$AP Rocky, “Gangsta” (Free Nationals, A$AP Rocky & Anderson .Paak)
- Cardi B, “Wanna Be” remix (Glorilla, Megan Thee Stallion & Cardi B)
- Drake, “Meltdown” (Travis Scott feat. Drake)
- J.Cole, “First Person Shooter” (Drake feat. J. Cole)
- Kendrick Lamar, “Like That” (Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar)
- Lil Wayne, “Brand New” (Tyga, YG & Lil Wayne)
- Megan Thee Stallion, “Wanna Be” (Glorilla, Megan Thee Stallion)
- Música de impacto
- “Blessings,” Nicki Minaj feat. Tasha Cobbs Leonard
- “Fortunate,” Common & Pete Rock
- “Get in With Me,” Bossman Dlow
- “Hiss,” Megan Thee Stallion
- “Humble Me,” Killer Mike
- “Not Like Us,” Kendrick Lamar
- “Precision,” Big Sean
- “Yeah Glo!,” GloRilla
- Melhor flow internacional
- SDM, França
- Leys Mc, França
- Racionais Mcs, Brasil
- Budah, Brasil
- Ghetts, Reino Unido
- Bashy, Reino Unido
- Stefflon Don, Reino Unido
- Maglera Doe Boy, África do Sul
- Blxckie, África do Sul
- Odumodublvck, Nigéria