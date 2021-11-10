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Música

Capixaba Budah divulga participação no 'Poesia Acústica 12'

Rapper revelou nas redes sociais que está no projeto. Além dela, o cantor Filipe Ret está confirmado
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 08:00

Rapper capixaba Budah estará no 'Poesia Acústica 12'
Rapper capixaba Budah estará no 'Poesia Acústica 12' Crédito: Reprodução/Instagram/@budah
A capixaba Brendha Rangel, mais conhecida como Budah, vai se juntar a grandes nomes do cenário do rap nacional no 'Poesia Acústica 12', projeto de sucesso do gênero musical. A própria rapper divulgou nas redes sociais sua participação na próxima edição, sendo, posteriormente, confirmada pela gravadora responsável, a Pineapple.
Além da capixaba, mais um grande nome do hip pop foi divulgado na última semana. O cantor Filipe Ret, que já participou da sexta e nona edição do projeto, retorna agora na décima segunda. A expectativa é de que o 'Poesia Acústica 12' seja lançado até o final do ano, mas nas próximas semanas o público deve conhecer outros rappers que também farão parte da obra.

POESIA ACÚSTICA

O projeto 'Poesia Acústica' une diversos artistas, não apenas do rap, com o foco em produzir uma música de grande duração passando pela voz de todos os cantores. No Youtube, os vídeos já passam de mais de três bilhões de visualizações, sendo uma vitrine importante para novos nomes do meio musical. 
Após a participação da funkeira Ludmilla na décima edição, muitos fãs criticaram o fato da cantora ser a única mulher no projeto. O resultado disso foi a inserção de mais nomes femininos na sequência. As rappers Lourena, Azzy e a mais nova confirmada da 12° edição, Budah, fizeram parte de um EP lançado pelo Poesia Acústica.

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