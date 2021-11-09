Luísa Sonza tem site hackeado; página exibe imagens de cantores mortos

Luísa Sonza tem site hackeado Crédito: Reprodução/ Instagram @luisasonza

Após chorar bastante nas homenagens à amiga Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos em um desastre aéreo, a cantora Luiía Sonza teve seu site oficial hackeado nesta segunda-feira (8).

Quem tentou entrar na página da cantora não conseguiu visualizar informações sobre a carreira, lançamentos ou próximas apresentações. No lugar disso, aparecem imagens e clipes de músicas de cantores mortos.

Além da própria Marília Mendonça, aparecem no site MC Kevin, Mr. Catra, Mamonas Assassinas e Kurt Cobain, do Nirvana, entre outros. Também há referências aos mortos durante a pandemia de Covid, bem como a Tom Veiga (o Louro José), ao ator Chadwick Boseman e aos jogadores da Chapecoense.

O hacker também deixou uma mensagem registrada. "Nisto erramos: em ver a morte à nossa frente, como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás", diz o texto. "Cada hora do nosso passado pertence à morte."