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Giulia Be é hospitalizada após sofrer acidente doméstico e bater a cabeça

Artista recebeu alta nesta segunda-feira, 8, e passa bem
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 17:33

A cantora Giulia Be
A cantora Giulia Be Crédito: Instagram/GiuliaBe
Giulia Be sofreu um acidente doméstico na sexta-feira, 5. A cantora teve um desmaio súbito e bateu a cabeça. Ela precisou ser encaminhada para o Hospital sírio-libanês. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.
Em comunicado enviado, a equipe de Giulia afirma que ela está de repouso em casa e passa bem. Confira:
"Como foi uma perda súbita de consciência, ela teve que passar por uma série de exames e ficar em observação durante todo o fim de semana e só recebeu alta nesta segunda-feira, 8.
O laudo que recebemos é que ela foi internada 'por motivos de doença neurológica de perda súbita da consciência seguida por trauma cranioencefálico, com contusão cerebral'. Ela ainda está de repouso em casa, mas passa bem".
Nas redes sociais, Giulia Be ainda não se pronunciou sobre o assunto.

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