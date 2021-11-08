Carla Diaz é vista em clima romântico com vereador Felipe Becari

Carla Diaz, 30, parece estar engatando um novo relacionamento. A ex-BBB foi vista em um jantar romântico com o vereador e policial civil Felipe Becari, em São Paulo. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o encontro, que aconteceu em um restaurante italiano, foi marcado por um clima amoroso.

Becari é sucesso nas redes sociais, acumulando quase 1,5 milhão de seguidores no Instagram. O político foi o quarto mais votado da cidade de São Paulo, mas o que chama atenção é sua fama na internet por causa do amor por animais em situação de abandono. Além disso, o físico do rapaz também é alvo de muitos comentários nas redes sociais.