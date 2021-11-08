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Ana Maria Braga volta ao Mais Você e explica problema de saúde

Apresentadora afirma que descobriu estar com falta de cortisol no organismo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 10:27

Ana Maria Braga e Louro José: um ano da morte de Tom Veiga
Ana Maria Braga e Louro José: um ano da morte de Tom Veiga Crédito: Reprodução/ TV Globo
Ana Maria Braga, 72, voltou nesta segunda (8) ao comando do Mais Você (TV Globo), duas semanas depois de ter sido afastada por sofrer uma queda em casa. Logo no início, ela afirmou que retornava ao programa com o "peito apertado" por causa da morte de Marilia Mendonça na sexta (4).
Durante a atração, a apresentadora chorou ao homenagear a cantora, vítima de um acidente aéreo. Ana Maria também falou brevemente sobre a queda que sofreu em casa no dia 24 de outubro. Ela explicou que descobriu estar com uma deficiência de cortisol, hormônio secretado pelas glândulas suprarenais, em resposta a situações de estresse.
"Meu organismo parou de produzir cortisona [o hormônio cortisol]. Cai de repente porque estava sem cortisona [...] Mas agora estou aqui, no meu trabalho que amo tanto fazer", afirmou.

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