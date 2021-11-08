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Homenagem

Neymar homenageia Marília Mendonça após fazer gol na França

Em 2019, cantora apareceu de surpresa no aniversário dele para cantar 'Parabéns'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 09:52

Neymar (com cabelo descolorido) recebeu uma surpresa de Marília Mendonça em seu aniversário, em 2019
Neymar (com cabelo descolorido) recebeu uma surpresa de Marília Mendonça em seu aniversário, em 2019 Crédito: Reprodução/Instagram
Neymar, 29, prestou uma homenagem a Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos em um desastre aéreo na última sexta-feira (5). Foi logo depois de o atacante fazer um gol pelo seu time, o Paris Saint Germain, em partida contra o Bordeaux neste sábado (6) pelo campeonato francês.
O jogador levantou a camisa do time e mostrou uma mensagem escrita na camiseta que tinha por baixo. "Serei seu eterno fã, rainha da sofrência", lia-se. A frase foi complementada com a expressão "RIP MM", sigla que em inglês significa "descanse em paz".
A artista era amiga do craque e, em 2019, apareceu de surpresa no aniversário dele para cantar "Parabéns a Você", fazendo-o se emocionar. Neymar também lamentou a morte da cantora em suas redes sociais. "Me recuso a acreditar, me recuso", escreveu.
A cantora foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte. Ela tinha um show marcado para esta noite em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.
No momento do acidente, por volta das 16h, a assessoria de imprensa de Mendonça havia informado que a cantora tinha sido resgatada com vida. Por volta das 18h, no entanto, confirmou sua morte.
Os bombeiros confirmaram ainda a morte do produtor da cantora, Henrique Ribeiro, e seu tio, Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e do co-piloto da aeronave.
A aeronave caiu próximo a uma cachoeira ao tentar realizar um pouso forçado, de acordo com a Polícia Militar. Segundo o capitão do órgão no estado, Jefferson Luiz Ribeiro, as informações iniciais são que o piloto da aeronave teve problemas ao aterrissar no aeroporto, que fica a cerca de dois quilômetros do local do acidente.

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