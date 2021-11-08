Prêmio Multishow decide dar prêmio de cantora do ano a Marília Mendonça

Marília Mendonça Crédito: Instagram/mariliamendoncacantora

Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos vítima de um acidente aéreo na última sexta-feira (5), foi eleita a cantora do ano pelo Prêmio Multishow 2021. O anúncio foi feito pela premiação neste domingo (7) como forma de homenageá-la.

"Não poderíamos agradecer de forma diferente tudo o que sua potência representa para a música brasileira", diz o texto de divulgação. Com isso, a premiação musical do canal pago Multishow também confirmou que a votação para a categoria foi cancelada.

Além de Marília, estavam indicadas Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza. O Multishow diz que todas elas concordaram com a homenagem. "[Elas] tiveram o mesmo gesto de respeito, amor e sororidade e se juntaram a todos nós para eleger a eterna Patroa", diz o canal.

A premiação também adiantou que Marília Mendonça será lembrada "à altura do seu brilhante e inesquecível legado" durante a cerimônia, marcada para 8 de dezembro. "Seguiremos por aqui ouvindo e aplaudindo seu talento e sua história", finaliza o texto.

Marília era indicada ao prêmio de melhor cantora do ano na premiação desde 2017, sem ter ficado nem um ano sequer de fora nessa categoria. Antes, ela já havia recebido os prêmios de melhor show (2018 e 2019) e live do ano (2020).

Joel e a chance do melhor show? estamod atentas.Conhecida como rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, Marília Mendonça foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.

A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando.

Além de Marília, Henrique Ribeiro, seu produtor, e Abicieli Silveira Dias Filho, seu tio e assessor, também morreram no acidente aéreo, assim como o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.