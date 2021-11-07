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Irmão de Marília Mendonça diz que cantora é estrela no céu: 'Olha ela aí'

"Maninho te ama, descanse em paz minha princesa", escreveu o jovem na noite deste sábado (6), junto com uma foto ao lado de Marília
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 14:50

Após se pronunciar via comunicado da página oficial da dupla que forma com Dom Vittor, o irmão de Marília Mendonça (1995-2021), João Gustavo, 20, fez uma postagem e usou o Instagram Stories para homenagear a cantora, que morreu em um acidente aéreo nesta sexta-feira (5).
"Maninho te ama, descanse em paz minha princesa", escreveu o jovem na noite deste sábado (6), junto com uma foto ao lado de Marília. Ele também compartilhou uma imagem do céu com uma estrela brilhando e escreveu "olha ela aí. Você é minha vida", acompanhado por um emoji de coração.
Marília Mendonça com o irmão, João Gustavo
Marília Mendonça com o irmão, João Gustavo Crédito: Reprodução/ Instagram/@gustavodveg
Já na manhã deste domingo, ele postou uma foto ao lado do tio, Abicieli Silveira Dias Filho, que estava no avião com a cantora e também foi uma das vítimas fatais do acidente. "Te amo tamanho do céu inifito", escreveu ele.
Marília, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em nota enviada à imprensa.
A cantora foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.
A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando.
Além de Marília e Abicieli, também morreram no acidente aéreo: o produtor musical, Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.

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