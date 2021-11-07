Marília Mendonça é homenageada pela Turma da Mônica

Maurício de Sousa, 86, homenageou Marília Mendonça (1995-2021). Uma imagem compartilhada nas redes sociais da Turma da Mônica mostra Chico Bento sentado em uma cerca ao lado da cantora que tocando violão sorri para o personagem com o sol brilhando atrás de ambos.

Na legenda da imagem a seguinte mensagem: "Para Marília Mendonça. Aquela estrelinha lá no céu brilha mais toda vez que te vê". A citação é um trecho da canção "Estrelinha", que a cantora gravou com Di Paullo & Paulino, em 2018, para o álbum da dupla "Nós & Elas".

Para Marilia Mendonça. Aquela estrelinha lá no céu brilha mais toda vez que te vê. pic.twitter.com/euzXgftJrL — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) November 6, 2021

A cantora foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.

A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando.

Aeronáutica investigará causas do acidente que matou Marília Mendonça Crédito: Montagem | Reuters/folhapress