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Miss Universo Brasil

Capixaba Eduarda Braum fica fora da final do Miss Universo Brasil

Representante do Espírito Santo chegou a ficar no TOP 10 do concurso. Vencedora será revelada nesta terça-feira (9) a partir das 22h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 11:57

Eduarda Braum, de Afonso Cláudio, vai representar o Espírito Santo no Miss Brasil Universo 2021
Eduarda Braum, de Afonso Cláudio, vai representar o Espírito Santo no Miss Brasil Universo 2021 Crédito: Claude Coimbra
Não foi dessa vez que o Espírito Santo levou o Miss Universo Brasil. A capixaba Eduarda Braum, 21, chegou ao top 10, mas não avançou para a final, que já está gravada. A primeira parte do concurso foi gravada neste domingo (7), no teatro do transatlântico MSC Preziosa, e já revelou quem está na final.
Nas redes sociais, Eduarda agradeceu o carinho das pessoas durante a trajetória do concurso. "Infelizmente, nós não ganhamos o título de Miss Universo Brasil, ficamos no top 10 !!! E tudo o que eu passei para chegar até aqui foi incrível. Obrigada pelo carinho de vocês, pela torcida, por acreditarem o tempo todo em mim. Amo muito todos vocês", escreveu na publicação.
Entraram no top 10 as representantes de São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. Já no top 15, também entraram as misses da Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A vencedora será conhecida nesta terça-feira (9).
A produção do Miss Universo Brasil gravou três finais diferentes com as candidatas Teresa Santos, 23, do Ceará; Gabriela Lacerda, 19, do Piauí; e Carol Valença, 27, do Sergipe. O vídeo com a vencedora será exibido nesta terça-feira (9), a partir das 22h, na plataforma de streaming Soul TV e nos canais do Cliente (500) e Like (530), da Claro TV. As gravações ocorreram por conta de não haver sinal para um ao vivo direto do navio.

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