Capixaba Eduarda Braum fica fora da final do Miss Universo Brasil

Eduarda Braum, de Afonso Cláudio, vai representar o Espírito Santo no Miss Brasil Universo 2021 Crédito: Claude Coimbra

Não foi dessa vez que o Espírito Santo levou o Miss Universo Brasil. A capixaba Eduarda Braum, 21, chegou ao top 10, mas não avançou para a final, que já está gravada. A primeira parte do concurso foi gravada neste domingo (7), no teatro do transatlântico MSC Preziosa, e já revelou quem está na final.

Nas redes sociais, Eduarda agradeceu o carinho das pessoas durante a trajetória do concurso. "Infelizmente, nós não ganhamos o título de Miss Universo Brasil, ficamos no top 10 !!! E tudo o que eu passei para chegar até aqui foi incrível. Obrigada pelo carinho de vocês, pela torcida, por acreditarem o tempo todo em mim. Amo muito todos vocês", escreveu na publicação.

Entraram no top 10 as representantes de São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. Já no top 15, também entraram as misses da Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A vencedora será conhecida nesta terça-feira (9).