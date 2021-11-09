Jornalista da GloboNews aparece de lenço e anuncia tratamento de câncer

A jornalista Lilian Ribeiro apresenta o GloboNews em Pauta de lenço Crédito: Reprodução/GloboNews

Lilian Ribeiro, da GloboNews, anunciou nesta segunda-feira (8) que está em tratamento para combater um câncer de mama. A jornalista, que apresenta o GloboNews em Pauta, aproveitou seu retorno ao programa -ela estava fora do ar havia alguns dias- para compartilhar o assunto com os telespectadores.

"Você deve ter reparado, né? Estou com o visual um pouquinho diferente", comentou. "E eu quero muito dividir com você o motivo disso. No dia 1º de outubro, eu fui diagnosticada com câncer de mama. É difícil, não é fácil. Mas estou me tratando, estou me cuidando."

Ela disse que já está fazendo quimioterapia e que os médicos dizem que ela está "se saindo bem". "[Tive] poucas reações, algumas um pouco chatinhas também, mas a gente segue em frente", afirmou. "E, como boa parte das pessoas que fazem quimioterapia, eu perdi uma parte grande dos meus cabelos. Então, nesse processo a caminho da cura, nos próximos meses eu vou aparecer assim na tela da GloboNews, com um lenço."

Ribeiro também contou por que decidiu continuar aparecendo no programa. "Eu queria muito que esse lenço fosse para você aí em casa a lembrança menos da doença que eu estou enfrentando e muito mais do fato de que estou me cuidando, fazendo o melhor por mim", disse. "Isso inclui estar aqui. Inclusive, com a orientação dos meus médicos, que entendem que estar aqui, trabalhando, atuando, também me ajuda nesse caminho."

A jornalista ainda disse que ouviu de um pastor uma história que a incentivou, sobre uma mulher que estava em estado crítico, mas se mantinha alegre. "Eu tenho um câncer, mas esse câncer nunca me teve", teria dito ao religioso.

"Esse é um jeito bonito de viver quantos dias tivermos nessa vida tão doida", avaliou Ribeiro. "E é o meu desejo para você. Porque dores sempre temos e sempre teremos, mas que as nossas dores nunca nos tenham."

A jornalista foi elogiada pelos colegas de programa, que exaltaram sua coragem em falar abertamente sobre o assunto com o público. "Ter essa oportunidade, essa dádiva, de dividir me faz muito bem", garantiu. "Isso também é parte de uma televisão possível em que a gente acredita, na qual a gente é exatamente como você aí do outro lado."