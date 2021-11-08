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Marcos Mion desiste de contrato com a Netflix para focar no Caldeirão

O apresentador decidiu abrir mão do contrato que tinha com a Netflix para estrelar um programa em 2022. A Globo já havia anunciado que o apresentador permaneceria à frente do Caldeirão em 2022, mas não estava claro como ele cumpriria com o compromisso assumido com o serviço de streaming
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 19:01

 Marcos Mion, 42, decidiu abrir mão do contrato que tinha com a Netflix para estrelar um programa em 2022. A Globo já havia anunciado que o apresentador permaneceria à frente do Caldeirão em 2022, mas não estava claro como ele cumpriria com o compromisso assumido com o serviço de streaming.
Marcos Mion
A Globo já havia anunciado que o apresentador permaneceria à frente do Caldeirão em 2022 Crédito: Divulgação/Multishow
"Existe uma única condição que imponho a mim mesmo diante de todo e qualquer projeto em que eu esteja: entrar por inteiro, de corpo e alma, com dedicação extrema", disse Mion em comunicado. "É uma característica pessoal e um dever meu com o público que me acompanha há tantos anos."
"Com o convite para estar à frente das tardes de sábado da TV Globo em 2022, tornou-se inevitável reconsiderar alguns compromissos assumidos, pois seria humanamente impossível cumprir todos eles com o envolvimento, a energia e a qualidade que invisto em tudo o que faço", afirmou. "Além de preservar minha saúde."
"Foi com essa honestidade que procurei a Netflix para revermos o que tínhamos acertado", continuou. "O convite e os projetos com a Netflix pontuaram um momento importante da minha trajetória e significaram muito para mim. Porém, precisei ouvir meu coração e tomar a decisão de me entregar por completo a um sonho da vida inteira que, finalmente, está acontecendo."
"À Netflix eu agradeço imensamente a parceria e a compreensão", finalizou. "Estendo meu agradecimento a cada um dos profissionais que conheci na Netflix, entre os melhores que já vi."
Procurada pelo reportagem, a Netflix confirmou o distrato. "Por conta de seus novos compromissos profissionais e consequente incompatibilidade de agenda, o apresentador Marcos Mion não seguirá com seus projetos na Netflix", diz a Comunicação da empresa. "Desejamos muito sucesso em sua nova empreitada."

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