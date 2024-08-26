"Muito feliz porque vou cantar em casa" diz Budah sobre show em Cariacica

"Vai ser um show em que eu vou estar muito feliz porque canto em casa" diz Budah sobre Cariacica Crédito: Reprodução

Estádio Kleber Andrade será o palco do evento, em Cariacica, e ainda há ingressos disponíveis para todos os setores. Boom Rap Festival acontece neste sábado (31), e conta com uma line-up recheada de artistas nacionais e capixabas como Matuê, MC Cabelinho, Budah, Dudu MC e Djonga. Oserá o palco do evento, em Cariacica, e ainda há ingressos disponíveis para todos os setores.

A cantora capixaba Budah também vai se apresentar no festival e nós perguntamos: Budah, o que você está preparando para o show? "Pode esperar muito canto, muitas músicas sensuais. Pode esperar muita música romântica para você se declarar e mandar aquela indireta" contou a artista em vídeo. Confira.

Além da capixaba Budah, confira quais outros artistas estarão no Boom Rap Festival.

Matuê

Atração também confirmada no Rock in Rio 2024, Matuê é um rapper, cantor, compositor e guitarrista brasileiro. Ficou conhecido com o single "Anos Luz", lançado em 2017 e pelo álbum "Máquina do Tempo" lançado em 2020. É considerado um dos símbolos do trap brasileiro.

MC Cabelinho

O carioca de 28 anos saiu das favelas Pavão-Pavãozinho e Cantagalo para se tornar um sucesso nacional. Com mais de 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, seus hits como “Toda Hora” e “Era Uma Vez” conquistaram uma legião de fãs. Em 2019, estreou na atuação interpretando Farula, na telenovela “Amor de Mãe”.

Ryan SP

MC Ryan SP ficou conhecido por sucessos como “Revoada Sem Você,” “Favela” e “Vergonha Pra Mídia,” contando com participações especiais de nomes renomados como MC Kevin e Salvador da Rima. Sua música “Tubarão Te Amo” é outro hit que o projetou para a fama.

Djonga

Djonga é um rapper, escritor e compositor brasileiro considerado um dos nomes mais influentes do trap/rap atual. Djonga chama a atenção por sua lírica afiada e agressiva e por suas fortes críticas sociais nas letras. O artista soma mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e foi o primeiro brasileiro indicado ao prêmio BET Hip Hop Awards nos Estados Unidos, em 2020.

Cone Crew

O sexteto dono dos hits "Chama os Mulekes" e “Calma Na Alma" é formado por Rany Money, Cert, Papatinho, Batoré, Ari e Maomé e nasceu como uma brincadeira de adolescentes que se reuniam para andar de skate. Formado em 2006, o grupo ascendeu cinco anos depois no universo do hip hop nacional com a edição do álbum “Com os neurônios evoluindo” (2011).

TZ da Coronel

Natural de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, o artista cresceu no Morro do Limão e iniciou sua caminhada através das batalhas de rima. Unindo funk e trap, TZ da Coronel fez seu nome na cena no início do ano de 2021, estourando os sons “Anota a Placa” e “Trajado de Glock”.

Teto

Nascido em Jacobina, a 300 km de Salvador, o baiano é conhecido como o “rei das prévias”, por ter ganhado popularidade antes mesmo de lançar uma música oficialmente: ele publicava vídeos em suas redes sociais, que viralizaram. O movimento foi tão impactante que Teto batizou seu primeiro EP oficial de Prévias.zip, com músicas como “Paypal”, “Dia Azul” e “Manha”.

MC Maneirinho

Nascido no Morro do Serrão, em Niterói, MC Maneirinho já foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Interpretação Urbana. O clipe da música "Debochando da Mídia" passou de 56 milhões de visualizações no YouTube.

Chefin

Nascido em Bangú, zona oeste do Rio, Natanael Cauã Almeida de Souza ficou nacionalmente como “Chefin” com o lançamento do hit “212”, que alcançou o 4º lugar na Billboard Brazi. Possui mais de 200 milhões de streams na internet e possui uma parceria com o cantor inglês Ed Sheeran, a música "2step".

Dudu MC

Eduardo Santos Lima, mais conhecido como Dudu MC, é natural de Vitória e ganhou diversos títulos e visualizações nas redes sociais através de batalhas de MCs. Vencedor do 2º Prêmio da Música Capixaba na categoria Melhor Álbum, por “2002”, Dudu é uma fábrica de hits como “Visão do Morro”, "Monstro", "Mensagem" e "Alô, Amor".

Budah

Destaque da cena local, a jovem tem parcerias com as rappers Lourena e Azzy, além do mineiro Djonga. Já revelou em entrevista ter sido um desafio adentrar o universo masculino do rap mas consolidou-se uma cantora promissora quando venceu quatro troféus em duas edições do Prêmio da Música Capixaba. "Lingerie", "Licor", "Medida Certa", "Peito Aberto" e "Estar Com Você" estão entre os grandes hits de Budah.

Tibery

Músico desde a infância, Tibery utilizou seu amplo conhecimento na música para se destacar na cena beatmaker produzindo artistas como ADL, Edi Rock, MV Bill, Orochi e vários outros. Ele também é o nome por trás de grandes hits como “Dai a Cesar o Que É de Cesar”, de Cesar MC, e “Poetas no Topo 3.3, Pt.1”, com Mc Cabelinho, L7NNON e MV Bill.

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