Após anunciar Matuê e Djonga, festival no Kleber Andrade terá Teto e TZ da Coronel

Matuê e Teto são atrações confirmadas do Boom Rap Festival. Crédito: Reprodução/Divulgação/Instagram/@euteto

Atenção, amantes de rap e trap! Esse recado é para vocês. No dia 31 de agosto, grandes nomes da cena vão desembarcar em terras capixabas para ferver o Boom Rap Festival, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Entre os artistas já divulgados estão Matue, Djonga e MC Ryan SP . Mas HZ - que está sempre querendo mais - conta em primeira mão que os artistas Teto e TZ da Coronel também estão confirmados.

O evento, que promete ser um dos maiores do Espírito Santo do gênero, contará com um line up extenso com mais de 15 atrações - entre locais e nacionais. Segundo um dos organizadores do evento, Diego Santório, a expectativa de público é entre 25 mil a 30 mil pessoas. Para ele, realizar o festival no Kleber Andrade é uma chance de crescer com esses estilos musicais em ascensão no Brasil.

“Nosso sonho sempre foi fazer um evento desse porte no Kleber Andrade. Não temos um espaço igual a este para fazer um festival no Espírito Santo. Falo até que, quando você leva um festival para lá, o evento já cresce por si só. Queremos fazer um evento cheio de elementos, como show de drone, fogos 360º, pista de skate e até uma roda gigante. Nossa ideia é levar o mundo do trap para lá”, afirmou Diego para HZ.

Matuê vai se apresentar no Kleber Andrade no dia 31 de agosto Crédito: Shutterstock

Ainda segundo o produtor e sócio da Tríade Entretenimento, reunir artistas de grande alcance em um único festival também é uma oportunidade para fãs de rap e trap de outras partes do Estado - e até fora do ES - se programarem para curtir os shows. “Estamos tendo muita procura de pessoas do interior e também de estados vizinhos, como Minas Gerais e Rio de Janeiro. Vai haver uma grande mobilização de transportes para todo mundo prestigiar o evento”, completou.

Sobre a venda de ingressos, Diego adiantou que a pré-venda inicia na próxima terça-feira (30), na plataforma Le Billet. Já em relação ao preço, o lote promocional começará a ser comercializado a partir de R$ 60 (meia-entrada). Outros detalhes, como novas atrações e horários, serão anunciados em breve.

ARTISTAS CONFIRMADOS

Um dos grandes nomes do rap capixaba, Dudu MC, também é presença confirmada no Boom Rap Festival. O artista fez uma publicação em collab com o evento, nesta segunda-feira (22), revelando sua motivação em fazer parte do evento.

“O Boom Rap Festival surge como um farol. Um farol que ilumina as histórias muitas vezes silenciadas. Isso é mais do que um espetáculo, é um movimento. Este festival é uma celebração das origens do rap e uma projeção do seu futuro. A música é a voz dos que não serão mais silenciados. Esteja pronto para a explosão de energia, a celebração do rap que ressoará além das fronteiras do Espírito Santo”, diz Dudu no post.

Um dos expoentes do trap brasileiro, Matuê é uma fábrica de hits na cena musical. Com sucessos como “Vampiro”, “Kenny G” e “Quer Voar”, o artista promete agitar o Kleber Andrade com seu estilo inconfundível. Já Teto é outro nome que eleva o status deste evento. Seus hits contagiantes, como “Minha Vida é um Filme” e “Fim de Semana no Rio”, certamente vão proporcionar aos fãs de trap capixabas uma experiência incrível.