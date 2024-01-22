Festival no Cap encerra temporada de shows de verão na P12 Guarapari

Caio Luccas foi uma das atrações do Festival No Cap, em Guarapari Crédito: Instagram @p12guaraparioficial

O último dia da temporada de verão do P12 Guarapari foi de casa lotada. No último sábado (20), capixabas e turistas foram conferir o festival No Cap, que reuniu nomes do trap como Orochi, Poze, Cabelinho, MC Maneirinho, Hariel, Major RD e Caio Luccas.

Mesmo debaixo de muita chuva, fãs não arredaram o pé e curtiram apresentações cheias de rima e batidas do trap e funk. "Quero agradecer a todo mundo que estava em meu show e não se escondeu da chuva. Ao chegar no camarim, uma fã disse que foi o melhor show que nós já fizemos. Poxa, já estou na estrada há dois anos. Se ela falou que foi o melhor que já fiz, só tenho a agradecer ao público", disse Caio Luccas após uma apresentação de pouco mais de uma hora.

O clima alto astral também ficou para artistas como MC Maneirinho, que saiu com vontade de voltar à Cidade Saúde o mais breve possível. "Quero agradecer geral pelo show debaixo de chuva. Independente de tudo o que aconteceu, foi o melhor show da minha vida no Espírito Santo", relembra.

"Quem pegou as coisas que joguei do palco, guarda aí de coração! Foi uma lembrança de um dia especial que vai ficar na minha carreira", disse o MC, que tirou do corpo e arremessou para a plateia itens como camisa, chapéu, tênis e meia.

TEMPORADA REPLETA DE ESTRELAS NA P12

O Verão do P12 Guarapari não foi só do trap. Foram nove dias de programação variada e que ficarão na memória de muitos capixabas e turistas que prestigiaram artistas como Jorge e Mateus, Thiaguinho, Gusttavo Lima, Alok, Léo Santana e Felipe Amorim.

"Nossa temporada de verão foi incrível. Tivemos Gusttavo Lima, Alok, Bhaskar, Leo Santana, Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Durval Lelys, Thiaguinho, Pericles, Ana Castela, Gustavo Mioto, KVSH, Vintage Culture e encerramos com artistas de trap, como Cabelinho e Orocchi. Uma programação variada e abraçada pelo público, brindando dias inesquecíveis. Que venha o próximo verão", detalha Nelinho Miranda, sócio do P12 Guarapari.

E o balanço é positivo. Além da diversão, o P12 Guarapari proporcionou solidariedade com toneladas de alimentos arrecadados, que serão doados a instituições de caridade.

"Foi um verão de sucesso contribuindo para a economia local, desde a geração de empregos até a doação de alimentos. Foram toneladas de doações que irão ajudar muitas entidades. Com tamanho sucesso só posso dizer que espero todos no próximo ano e em nosso camarote no Carnaval de Vitoria", conta o sócio Itagildo Marques, que vai levar KVSH e Bero como atrações do espaço exclusivo no Sambão do Povo.