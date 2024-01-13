Gustavo Mioto relembra histórias no ES em noite memorável no P12 Guarapari

Na noite desta sexta-feira (12), o P12 Guarapari proporcionou uma noite inesquecível com os shows cheios de hits de Ana Castela, Gustavo Mioto e KVSH. Uma mistura de sertanejo e eletrônico numa noite recheada de famílias que formam o fã-clube do casal do momento: Ana e Gustavo. Antes de subir ao palco, o cantor compartilhou suas lembranças afetuosas com o Espírito Santo, revelando uma conexão especial com o estado.
Durante bate-papo descontraído, Gustavo Mioto expressou sua gratidão pelo carinho e receptividade do público capixaba ao longo dos anos. "Vim várias vezes pra cá. Desde 2014 costumo tocar no Espírito Santo. Mesmo quando a galera não sabia nenhuma música, a galera participava. Se não sabia, contava até 10 no silêncio para fingir que estava mexendo a boca. O pessoal sempre foi muito massa comigo, por isso estamos voltando", afirmou o cantor.
Relembrando sua primeira visita ao Espírito Santo, Mioto mencionou Guriri como um local especial de nostalgia. "Ali tem um pontinho especial de nostalgia, de lembrar do começo, quando a gente vinha nas primeiras vezes e levava 24 horas para ir e 24 horas para voltar. Então tem um calorzinho especial ali", compartilhou o artista.
O show, marcado por sucessos como "Impressionando os Anjos" e "Solteiro Não Trai", ganhou um toque especial quando Ana Castela, namorada de Mioto, subiu ao palco para uma performance conjunta de "Fronteira". A sintonia entre os dois encantou o público.
NOVOS PROJETOS DE GUSTAVO MIOTO
Quando questionado sobre os projetos para 2024, Gustavo Mioto revelou seus planos. "A gente tem que terminar a 'miototerapia', vai até abril ou maio. Depois tenho alguns projetos paralelos, aqueles que a gente faz sem vontade da gravadora, não tem? É este. Geralmente invento uns dois meses antes, como o 'Referências', que gravo com a galera que foi referência em minha carreira, algo na vibe deles, tem o 'Mistura', que gravo minhas músicas em outros gêneros e outras faixas na minha vibe, vamos ver qual vai ser este ano", compartilhou o artista, revelando a expectativa para os novos desafios e criações em sua carreira.