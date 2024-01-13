Gustavo Mioto relembra histórias no ES em noite memorável no P12 Guarapari

Gustavo Mioto foi uma das atrações da P12, em Guarapari Crédito: Monique Janutt

Na noite desta sexta-feira (12), o P12 Guarapari proporcionou uma noite inesquecível com os shows cheios de hits de Ana Castela, Gustavo Mioto e KVSH. Uma mistura de sertanejo e eletrônico numa noite recheada de famílias que formam o fã-clube do casal do momento: Ana e Gustavo. Antes de subir ao palco, o cantor compartilhou suas lembranças afetuosas com o Espírito Santo, revelando uma conexão especial com o estado.

Durante bate-papo descontraído, Gustavo Mioto expressou sua gratidão pelo carinho e receptividade do público capixaba ao longo dos anos. "Vim várias vezes pra cá. Desde 2014 costumo tocar no Espírito Santo. Mesmo quando a galera não sabia nenhuma música, a galera participava. Se não sabia, contava até 10 no silêncio para fingir que estava mexendo a boca. O pessoal sempre foi muito massa comigo, por isso estamos voltando", afirmou o cantor.

Relembrando sua primeira visita ao Espírito Santo, Mioto mencionou Guriri como um local especial de nostalgia. "Ali tem um pontinho especial de nostalgia, de lembrar do começo, quando a gente vinha nas primeiras vezes e levava 24 horas para ir e 24 horas para voltar. Então tem um calorzinho especial ali", compartilhou o artista.

O show, marcado por sucessos como "Impressionando os Anjos" e "Solteiro Não Trai", ganhou um toque especial quando Ana Castela, namorada de Mioto, subiu ao palco para uma performance conjunta de "Fronteira". A sintonia entre os dois encantou o público.

Um dos momentos marcantes da noite foi quando Gustavo Mioto dividiu o palco com a namorada, Ana Castela Crédito: Monique Janutt

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