Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Gustavo Mioto relembra histórias no ES em noite memorável no P12 Guarapari
Astro sertanejo

Gustavo Mioto relembra histórias no ES em noite memorável no P12 Guarapari

Cantor foi uma das atrações da noite de sexta (12) na Cidade Saúde. Um dos momentos que mais marcaram a apresentação foi o dueto com a namorada, Ana Castela, na música "Fronteira"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 13:17

Gustavo Mioto foi uma das atrações da P12, em Guarapari
Gustavo Mioto foi uma das atrações da P12, em Guarapari Crédito: Monique Janutt
Na noite desta sexta-feira (12), o P12 Guarapari proporcionou uma noite inesquecível com os shows cheios de hits de Ana Castela, Gustavo Mioto e KVSH. Uma mistura de sertanejo e eletrônico numa noite recheada de famílias que formam o fã-clube do casal do momento: Ana e Gustavo. Antes de subir ao palco, o cantor compartilhou suas lembranças afetuosas com o Espírito Santo, revelando uma conexão especial com o estado.
Durante bate-papo descontraído, Gustavo Mioto expressou sua gratidão pelo carinho e receptividade do público capixaba ao longo dos anos. "Vim várias vezes pra cá. Desde 2014 costumo tocar no Espírito Santo. Mesmo quando a galera não sabia nenhuma música, a galera participava. Se não sabia, contava até 10 no silêncio para fingir que estava mexendo a boca. O pessoal sempre foi muito massa comigo, por isso estamos voltando", afirmou o cantor.
Relembrando sua primeira visita ao Espírito Santo, Mioto mencionou Guriri como um local especial de nostalgia. "Ali tem um pontinho especial de nostalgia, de lembrar do começo, quando a gente vinha nas primeiras vezes e levava 24 horas para ir e 24 horas para voltar. Então tem um calorzinho especial ali", compartilhou o artista.
O show, marcado por sucessos como "Impressionando os Anjos" e "Solteiro Não Trai", ganhou um toque especial quando Ana Castela, namorada de Mioto, subiu ao palco para uma performance conjunta de "Fronteira". A sintonia entre os dois encantou o público.
Um dos momentos marcantes da noite foi quando Gustavo Mioto dividiu o palco com a namorada, Ana Castela
Um dos momentos marcantes da noite foi quando Gustavo Mioto dividiu o palco com a namorada, Ana Castela Crédito: Monique Janutt

NOVOS PROJETOS DE GUSTAVO MIOTO

Quando questionado sobre os projetos para 2024, Gustavo Mioto revelou seus planos. "A gente tem que terminar a 'miototerapia', vai até abril ou maio. Depois tenho alguns projetos paralelos, aqueles que a gente faz sem vontade da gravadora, não tem? É este. Geralmente invento uns dois meses antes, como o 'Referências', que gravo com a galera que foi referência em minha carreira, algo na vibe deles, tem o 'Mistura', que gravo minhas músicas em outros gêneros e outras faixas na minha vibe, vamos ver qual vai ser este ano", compartilhou o artista, revelando a expectativa para os novos desafios e criações em sua carreira.

Veja Também

Ludmilla sobre o show em Guarapari: "uma enxurrada de energia boa"

Arena BBB agita as praias capixabas nos próximos finais de semana

Cacique de Ramos e Arlindinho agitam pré-carnaval no Centro de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Guarapari Gustavo Mioto Sertanejo Verão no ES p12 Guarapari ana Castela Verão 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados