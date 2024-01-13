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Apresentação no ES

Ludmilla sobre o show em Guarapari: "uma enxurrada de energia boa"

Diva pop é uma das atrações do Sunset da Multiplace Mais, que rola neste domingo (14), a partir das 16h. Outro convidado da festa é a banda Di Propósito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 12:46

Ludmilla é uma das atrações da Multiplace Mais, em Guarapari
Ludmilla é uma das atrações da Multiplace Mais, em Guarapari Crédito: Divulgação
Avisa que é ela! Estrela pop que acabou de lançar novo álbum, "Vilã", Ludmilla é uma das atrações mais quentes do verão capixaba em 2024. A estrela de hits como "Cheguei", "Te Ensinei Certin" e "Favela Chegou" se apresenta neste domingo (14), no Multiplace Mais, em um sunset que também conta com a banda Di Propósito. 
A poderosa chega a Guarapa na batida do sucesso da turnê Numanice e após vencer o Grammy Latino em 2022, com o álbum Numanice#2, que mistura funk, pagode e pop. É talento que se fala, não é? 
Disputadíssima, a carioca deu uma pausa na concorrida agenda para um rápido bate-papo com HZ. Na conversa, rolou vários assuntos, como seu carinho pelos capixabas, o repertório a ser apresentado em Guarapari (ela fez mistério e não quis revelar) e a sensação (ou seria emoção?) de gravar a vinheta de carnaval da Rede Globo ao lado da lenda Alcione. Vem com a gente!

Como é voltar ao Espírito Santo depois do espetáculo Numanice Vitória, um sucesso incontestável? Você já fez algum show em Guarapari? O carinho dos fãs, com certeza, será o mesmo...

A expectativa está lá no alto e sei que os capixabas não vão decepcionar, nunca decepcionam. Sempre que chego e me apresento recebo uma enxurrada de energia boa. Vamos nos divertir demais, Guarapari!

O que podemos esperar do show de Guarapa? Terá uma pegada Numanice mais o repertório todas as "Eras da Lud", como funk, pagode e pop?

Não vou estragar a surpresa, mas vamos fazer uma grande apresentação com os sucessos marcantes, dos mais novos aos mais antigos. Os fãs vão se amarrar.

Estamos mais que ansiosos para novos lançamentos e hits da "Rainha da Favela" em 2024. O que podemos esperar de futuros projetos para o ano? Já tem previsão de álbum novo?

Eu também, viu? Fico numa ansiedade para contar tudo para vocês (risos). Mas o que posso adiantar é que vem coisa nova por aí este mês ainda.

Qual a sensação de gravar a vinheta de Carnaval de Globo de 2024 ao lado de Alcione? Como foi unir duas gerações de mulheres tão fortes e potentes?

Nossa! Não sei muito descrever com palavras, porque a Alcione é uma artista que admiro demais. As músicas dela acompanharam todas as fases da minha vida, então é algo muito mais de sentimento, de respeito ao lugar que ela conquistou, mas é um marco na minha vida com toda certeza.

LUDMILLA E DI PROPÓSITO NO SUNSET DA MULTIPLACE MAIS

  • ONDE E QUANDO: Domingo, a partir das 16h (abertura dos portões), no Multiplace Mais. R. A, 9, Meaípe, Guarapari
  • INGRESSOS: Pista (3º Lote), R$ 180 e R$ 90 (meia-entrada/solidária); camarote 2 (3º Lote), R$ 260 e R$ 130 (meia-entrada/solidária). À venda no site brasilticket.com.br.  

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