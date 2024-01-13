Ludmilla sobre o show em Guarapari: "uma enxurrada de energia boa"

Ludmilla é uma das atrações da Multiplace Mais, em Guarapari Crédito: Divulgação

Avisa que é ela! Estrela pop que acabou de lançar novo álbum, "Vilã", Ludmilla é uma das atrações mais quentes do verão capixaba em 2024. A estrela de hits como "Cheguei", "Te Ensinei Certin" e "Favela Chegou" se apresenta neste domingo (14), no Multiplace Mais, em um sunset que também conta com a banda Di Propósito.

A poderosa chega a Guarapa na batida do sucesso da turnê Numanice e após vencer o Grammy Latino em 2022, com o álbum Numanice#2, que mistura funk, pagode e pop. É talento que se fala, não é?

Disputadíssima, a carioca deu uma pausa na concorrida agenda para um rápido bate-papo com HZ. Na conversa, rolou vários assuntos, como seu carinho pelos capixabas, o repertório a ser apresentado em Guarapari (ela fez mistério e não quis revelar) e a sensação (ou seria emoção?) de gravar a vinheta de carnaval da Rede Globo ao lado da lenda Alcione. Vem com a gente!

Como é voltar ao Espírito Santo depois do espetáculo Numanice Vitória, um sucesso incontestável? Você já fez algum show em Guarapari? O carinho dos fãs, com certeza, será o mesmo... A expectativa está lá no alto e sei que os capixabas não vão decepcionar, nunca decepcionam. Sempre que chego e me apresento recebo uma enxurrada de energia boa. Vamos nos divertir demais, Guarapari! O que podemos esperar do show de Guarapa? Terá uma pegada Numanice mais o repertório todas as "Eras da Lud", como funk, pagode e pop? Não vou estragar a surpresa, mas vamos fazer uma grande apresentação com os sucessos marcantes, dos mais novos aos mais antigos. Os fãs vão se amarrar. Estamos mais que ansiosos para novos lançamentos e hits da "Rainha da Favela" em 2024. O que podemos esperar de futuros projetos para o ano? Já tem previsão de álbum novo? Eu também, viu? Fico numa ansiedade para contar tudo para vocês (risos). Mas o que posso adiantar é que vem coisa nova por aí este mês ainda. Qual a sensação de gravar a vinheta de Carnaval de Globo de 2024 ao lado de Alcione? Como foi unir duas gerações de mulheres tão fortes e potentes? Nossa! Não sei muito descrever com palavras, porque a Alcione é uma artista que admiro demais. As músicas dela acompanharam todas as fases da minha vida, então é algo muito mais de sentimento, de respeito ao lugar que ela conquistou, mas é um marco na minha vida com toda certeza.

LUDMILLA E DI PROPÓSITO NO SUNSET DA MULTIPLACE MAIS